Daley Blind emotioneel op vooravond van prestigieus Champions League-record

Dinsdag, 22 februari 2022 om 20:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:16

Daley Blind lijkt woensdagavond een noemenswaardig record in de wacht te gaan slepen. Als de 31-jarige verdediger van Ajax in actie komt tegen Benfica, kroont hij zich tot de Ajacied met de meeste (43) duels in in de Champions League. Daarmee zou Blind het lopende record van 42 wedstrijden verbreken, een record dat hij nu nog deelt met Jari Litmanen. Blind ontving in de aanloop naar woensdagavond talloze berichten van vrienden, familie en ex-collega's, waar hij zichtbaar door geëmotioneerd was.

Blind debuteerde net als huidig teamgenoot Davy Klaassen in 2011 in de Champions League, uit tegen Olympique Lyon (0-0). De centrale verdediger annex linksback kwam tot zijn vertrek naar Manchester United in de zomer van 2014 tot 14 duels in het miljardenbal; de overige 28 duels speelde hij sinds zijn terugkeer in 2018. De 88-voudig international van het Nederlands elftal zegt in gesprek met Ajax TV getwijfeld te hebben of hij überhaupt zou doorbreken in Amsterdam.

"Er zijn in het begin fases geweest waarin ik dit zeker niet verwacht had", erkent Blind, die in 2008 debuteerde in de hoofdmacht. "Ik wilde gewoon zo veel mogelijk spelen. Ik ben ontzettend trots dat ik deze mijlpaal heb bereikt bij de club waar ik zelf ballenjongen was bij de Champions League-wedstrijden. "Als het dan zover is dat je uiteindelijk recordhouder kan worden, dan is dat iets speciaals."

Blind ziet dat de club sinds zijn debuut een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. "Het verwachtingspatroon vanuit de fans en de spelersgroep zelf ligt hoger. In de eerste jaren was dat wel anders. Als je toen van Real Madrid verloor, kon dat gebeuren. Ajax is in dat opzicht dusdanig veranderd dat we altijd het gevoel hebben dat we moeten winnen."

In dat verband durft Blind dan ook te dromen van een eindzege met Ajax in de Champions League - iets wat vader Danny al wél lukte in 1995. "Naarmate mijn carrière vorderde kon ik wat records van hem afpakken", spreekt Blind junior van de concurrentiestrijd met zijn oudere. "Hij valt alleen altijd terug op het winnen van de Champions League. Helaas hebben wij die nog niet kunnen pakken, maar we zijn nog in de race. Het zou fantastisch zijn. Dan kan mijn pa ook zijn spullen pakken. Dan heeft-ie niks meer om te counteren", sluit de aanstaande jubilaris lachend af.