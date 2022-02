Ferdinand raadt tweetal af voor United vanwege ‘gebrek aan beweeglijkheid’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 19:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:02

Het heeft er alle schijn van dat Manchester United zich komende zomer gaat roeren op de transfermarkt in de jacht op een nieuwe middenvelder. Zowel de naam van Youri Tielemans als Rúben Neves komt voorbij, maar als het aan Rio Ferdinand ligt zoekt United het hogerop. De oud-profvoetballer gelooft niet dat beide spelers de oplossing zijn voor de problemen op het middenveld van United, zo stelt hij in de podcast Vibe With FIVE.

Verwacht wordt dat United de prioriteit komende zomer legt bij het aantrekken van een nieuwe middenvelder. Paul Pogba dreigt de club te verlaten met zijn aflopende contract, terwijl er vraagtekens worden geplaatst of Fred en Scott McTominay goed genoeg zijn om een serieuze gooi te doen naar de landstitel. Neves en Tielemans steken de voorbije weken in uitstekende vorm voor respectievelijk Wolverhampton Wanderers en Leicester City. Zondag stonden beide middenvelders tegenover elkaar, toen Neves met een volley trefzeker was. Van Tielemans wordt al langer gezegd dat hij toe is aan een volgende stap.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik vind hem een leuke speler, hij is fantastisch", begint Ferdinand nog veelbelovend over Tielemans. "Maar een middenveld met Bruno Fernandes, Tielemans en Neves zou niet mijn keuze zijn, heel eerlijk gezegd. Het zijn beiden goede spelers, maar als je wilt dat je middenveld gaat concurreren met de rest van de topclub zou ik tegen hun komst pleiten. Qua beweeglijkheid zouden we dan echt tekort komen." Neves kwam in 2017 over van FC Porto voor een bedrag van achttien miljoen euro. In zijn eerste jaar onder Nuno Espírito Santo promoveerde hij meteen met the Wolves naar de Premier League.

Neves werd tijdens de winterse transferperiode in verband gebracht met zowel Arsenal als United, maar zag hoe zijn werkgever hem een prijskaartje van 48 miljoen euro omhing. Ook Tielemans staat op de radar bij United. De middenvelder heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. De 24-jarige Belg behoort tot de absolute smaakmakers bij Leicester, dat hem in 2019 overnam van AS Monaco. Dit seizoen is hij in de Premier League goed voor zes goals en twee assists in zeventien wedstrijden. Net als in het geval bij Neves kan United ook bij Tielemans concurrentie ondervinden van Arsenal.