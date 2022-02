Memphis Depay lijkt zich niet druk te maken om perspectief op speeltijd

Dinsdag, 22 februari 2022 om 19:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:13

Memphis Depay toont zich uiterst goedgemutst. De aanvaller van Barcelona, die momenteel herstellende is van een achillespeesblessure, is in een video geschoten door teamgenoot Ronald Araújo stijlvol dansend te zien in de sportschool. De beelden lijken erop te wijzen dat Depay zich niet al te druk maakt om zijn perspectief op speeltijd wanneer hij eenmaal hersteld is. De spits dreigt door de komst van Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang en de sterke vorm van Luuk de Jong op de bank te belanden.