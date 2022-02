UEFA overweegt Champions League-finale weg te halen uit Rusland

De UEFA overweegt om de finale van de Champions League dit seizoen niet in Sint-Petersburg te laten spelen. Oorzaak zijn de spanningen die momenteel gaande zijn aan de grens met Oekraïne. Dinsdag zijn Russische troepen naar twee door rebellen gecontroleerde regio's in Oost-Oekraïne gestuurd. Gevreesd wordt dat er een invasie gaat plaatsvinden. De UEFA zegt de situatie 'nauwlettend in de gaten te houden'.

De finale van de Champions League wordt dit jaar op zaterdag 28 mei afgewerkt in de Gazprom Arena, de thuishaven van Zenit Sint-Petersburg. Tegen de achtergrond van de onrust Oekraïne wordt het hoogst onwaarschijnlijk geacht dat de Europese voetbalbond het duel in Rusland gaat laten plaatsvinden. De Britse premier Boris Johnson zei dinsdag in het Lagerhuis dat er 'geen mogelijkheid bestaat om voetbaltoernooien te organiseren in een Rusland dat soevereine landen binnenvalt'. De angst voor een Russische invasie is de afgelopen tijd flink toegenomen, daar het land naar schattingen zo'n 150.000 troepen langs de Oekraïense grenzen heeft gestationeerd.

De Britse cultuursecretaris Nadine Dorries voegde toe dat ze 'ernstige zorgen heeft over de sportevenementen die in Rusland zullen worden gehouden', zoals de Champions League-finale. "We zullen niet toestaan dat de Russische president Vladimir Poetin gebeurtenissen op het wereldtoneel uitbuit om zijn illegale invasie in Oekraïne te legitimeren", voegde Dorries eraan toe. Ondertussen heeft de voormalige Britse minister van Sport Tracey Crouch tegen BBC gezegd dat de UEFA de finale 'onmiddellijk' moet verplaatsen.

Het bestuursorgaan van de UEFA beoordeelt de situatie nauwkeurig voordat het een beslissing neemt. Het lijkt erop dat de Europese voetbalbond voor het derde jaar op rij naar een nieuwe bestemming op zoek moet. De vorige twee finales werden in Portugal georganiseerd vanwege de coronapandemie. De UEFA heeft de wedstrijd in de achtste finales van de Youth League tussen Dynamo Kiev en Sporting Portugal, die op 2 maart in Kiev zou worden gespeeld, al uitgesteld. Die wedstrijd is verplaatst naar 9 maart.