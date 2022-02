Dinsdag, 22 Februari 2022

Serie A lonkt voor Sergiño Dest

Real Madrid hoopt in de toekomst Bernardo Silva in te lijven. De spelmaker van Manchester City speelt dit seizoen een prominente rol in het elftal van manager Josep Guardiola, maar heeft wel te maken met stevige concurrentie. (Calciomercato)

Newcastle United gaat graag de concurrentie met Aston Villa aan in de strijd om de handtekening van Joe Gomez. De verdediger van Liverpool kwam dit seizoen nog niet verder dan 530 speelminuten in 13 officiële duels. (The Athletic)

Sergiño Dest wordt nauwlettend in de gaten gehouden door AS Roma. De rechtsback van Barcelona mag in Catalonië vertrekken voor een bedrag van circa twintig miljoen euro en staat zelf ook niet onwelwillend tegenover een overstap naar de Serie A. (Corriere Dello Sport) De rechtsback van Barcelona mag in Catalonië vertrekken voor een bedrag van circa twintig miljoen euro en staat zelf ook niet onwelwillend tegenover een overstap naar de Serie A.

Tottenham Hotspur ziet Internazionale-aanvaller Lautaro Martínez komende zomer als een mogelijke vervanger van Harry Kane. De aanvoerder van the Spurs staat nog steeds in de concrete belangstelling van Manchester City, waardoor Martínez in beeld. (TMW)

Manchester City wil komende zomer met Liverpool concurrenten om de handtekening van Jarrod Bowen. De spits verkeert dit seizoen in bloedvorm bij West Ham United met 12 doelpunten en 11 assists in 36 officiële wedstrijden. (Calciomercato)