Amerikaanse voetbalbond gaat vrouwen evenveel betalen als mannen

Dinsdag, 22 februari 2022 om 17:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:48

Na een jarenlange strijd met de Amerikaanse voetbalbond heeft de nationale vrouwenploeg afgedwongen dat ze voortaan evenveel gaan verdienen als de mannelijke voetballers van het nationale elftal. De gelijke betaling hing al even in de lucht, daar er in september vorig jaar al de intentie van de voetbalbond was om de mannen en vrouwen van de nationale ploeg gelijke contractvoorstellen te doen.

“We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we ons langdurige geschil over gelijke beloning hebben opgelost”, meldt de Amerikaanse voetbalbond US Soccer in een verklaring. “We zijn trots op onze gezamenlijke inzet om gelijkheid in het voetbal te bevorderen. Het is niet gemakkelijk geweest om tot een overeenkomst te komen. De voetbalsters van het Amerikaanse vrouwenelftal hebben ongekende successen behaald terwijl ze zich inspanden voor gelijke beloning voor zichzelf en de nieuwe generatie voetbalsters. We kijken ernaar uit om samen te blijven werken aan de groei van het vrouwenvoetbal en de kansen voor jonge meisjes en vrouwen in de Verenigde Staten en over de hele wereld te vergroten.”

"Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen”, zegt sterspeler Megan Rapinoe, een van de voorvechters in de strijd om gelijke betaling, tegenover TODAY. "Voor ons als speelsters ben ik gewoon enorm trots op de manier waarop we bij elkaar bleven en echt onze poot stijf hielden. Dit is een grote overwinning voor ons.” De nationale ploeg van de vrouwen zal voortaan in alle vriendschappelijke wedstrijden en toernooien, inclusief het WK, dezelfde salarissen krijgen als de nationale ploeg van de mannen.

In totaal hebben de Amerikaanse voetbalsters zes jaar gestreden voor gelijke betaling. De vrouwenploeg stapte zelfs naar de rechter, maar die wees twee jaar geleden een claim van 66 miljoen dollar af. Amerikaanse media melden dat de nationale voetbalbond de voetbalsters in totaal 24 miljoen dollar, omgerekend ruim 21 miljoen euro, gaat betalen als compensatie voor gemiste inkomsten in de afgelopen jaren.