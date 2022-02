Nieuwkomer in talkshowoorlog drukt meteen kijkcijfers van VI Vandaag

Dinsdag, 22 februari 2022 om 15:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:46

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen hebben met VI Vandaag een absolute hit te pakken op SBS 6, maar krijgen er deze week een serieuze concurrent bij. De Avondshow met Arjen Lubach ging maandag zeer succesvol van start en leek meteen een behoorlijk aantal kijkers weg te trekken bij VI Vandaag, zo blijkt uit de cijfers van Kijkonderzoek.

De maandag is normaliter een van de beste dagen voor VI Vandaag: de laatste drie weken had de talkshow minimaal 900 duizend op de eerste werkdag van de week. Op maandag 7 februari ging het programma zelfs door de grens van 1 miljoen heen. Deze week was de start beduidend minder goed: slechts gemiddeld 717.000 kijkers stemden hun tv af op de geruchtmakende talkshow. Daarmee werd het een van de minst bekeken uitzendingen sinds het programma in januari van start ging.

De talkshowoorlog is deze week definitief ontbrand in Nederland. Lubach trok met zijn gloednieuwe show liefst 1,6 miljoen kijkers naar NPO 1. Op RTL 4 trapte Eva Jinek haar nieuwe seizoen af met Mark Rutte in de hoofdrol. De ministerpresident bleek niet het kijkcijferkanon waarop Jinek gehoopt zal hebben, want de talkshow kwam uit op 872.000 kijkers. Jinek en VI Vandaag zijn daarmee zeker niet de slechts scorende talkshows. Dat zijn M van Margriet van der Linden (611.000 kijkers) en HLF8 van Johnny de Mol (405.000 kijkers).