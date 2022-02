De jeugdinternational van NAC die wist dat dit zijn seizoen zou worden

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Sabir Agougil, die de laatste weken een basisplaats heeft veroverd bij NAC Breda.

Door Chris Meijer

Sabir Agougil zit middenin een antwoord als hij wordt onderbroken. “Is dat je zaakwaarnemer?”, zo wordt hem tijdens het gesprek met een knipoog gevraagd. Agougil reageert met een grijns: “Nee, nee, nee.” De afgelopen weken is er ongetwijfeld een stuk vaker gebeld naar de zaakwaarnemer van de twintigjarige middenvelder. In ieder geval door de clubleiding van NAC Breda, die zijn aflopende contract graag wil verlengen. “Ik hoor dat ze met me verder willen”, beaamt Agougil. “Ik ben op dit moment niet bezig met tekenen, eerlijk gezegd. Dat klinkt misschien raar, maar ik ben meer bezig met ontwikkelen. In alle opzichten, zowel persoonlijk, mentaal als voetballend. Natuurlijk toont NAC vertrouwen en dat waardeer ik ook, maar het kan alle kanten op. NAC is een mooie club, dus we zien het aan het einde van het seizoen wel.”

Hoe anders was de situatie van Agougil een jaar geleden. Het jeugdproduct van NAC - dat hem op zijn tiende weghaalde bij de amateurs van Unitas’30 uit Etten-Leur - zette begin 2020 zijn eerste stappen bij de hoofdmacht en mocht vorig seizoen de voorbereiding meedraaien. “Maar uiteindelijk zag Maurice Steijn het niet in me zitten. Eigenlijk werd ik zonder uitleg teruggestuurd naar de Onder 21 en daar heb ik in de coronatijd maanden geen wedstrijd gespeeld. Ik ben in die tijd nooit gevraagd voor de trainingen bij het eerste, dus ik heb me een beetje moeten ontwikkelen bij de Onder 21. Uiteindelijk ben ik er sterker uit gekomen, maar ik moest aan het begin van dit seizoen wel weer even mijn plek vinden op het veld en het balgevoel krijgen tijdens de wedstrijden”, zegt Agougil. In wat hij zelf een ‘rommelig jaar’ noemt, zat hij er naar eigen zeggen mentaal wel even doorheen.

“Waarom word ik niet gevraagd voor het eerste? Waarom krijg ik geen duidelijkheid van de club of van de trainers? Dat moest ik zelf in mijn hoofd oplossen. Ik heb vorig jaar veel met mijn broers, ouders en vrienden gesproken.” Met name broertje Oualid vormt in dit opzicht een goede gesprekspartner, want ook andersom probeert Agougil hem te helpen. Ajax kaapte de nu zestienjarige middenvelder - international voor Oranje Onder 17 - in 2019 weg uit de jeugdopleiding van NAC. “Ik kan mijn broertje alles meegeven, hij luistert natuurlijk ook. Dingen die ik nu heb gedaan, bijvoorbeeld het doen van extra krachttraining en meer op mijn voeding letten. Ik probeer hem mee te geven dat dit heel belangrijk is en hij is er echt mee bezig, ook met de begeleiding vanuit Ajax. Hij is een van de grootste talenten van zijn lichting en het is fijn dat ik hem dingen kan meegeven die ik fout gedaan heb, want ik wil natuurlijk heel graag dat hij Ajax 1 haalt.”

Oualid Agougil speelt dit seizoen in Ajax Onder 18.

Agougil zelf is er inmiddels in geslaagd om het eerste van NAC te halen. “Ik wist al voor de start van de voorbereiding dat ik mijn kans zou grijpen. Het was wachten op het juiste moment, dus ik moest puur aan de trainer laten zien wat ik kan en zo fit mogelijk aankomen. Dat heeft zich uiteindelijk uitbetaald”, vertelt Agougil over de aanloop naar dit seizoen. Tijdens de eerste seizoenshelft maakte hij weliswaar zijn (basis)debuut, maar was hij over het algemeen nog bankzitter. “In de eerste seizoenshelft voelde ik al het vertrouwen van de trainer. Ik liet het zien op de trainingen en hij zei dat ik die lijn vast moest zien te houden. Op een gegeven moment heb ik de kans gekregen en die met beide handen aangegrepen. Nu hoop ik het zo vol te kunnen houden.”

Sinds de start van dit kalenderjaar ruimt trainer Edwin de Graaf steevast een basisplaats in voor Agougil. Wat in zijn voordeel heeft gewerkt, is het feit dat Thom Haye naar sc Heerenveen is vertrokken en er geen directe vervanger binnengehaald werd. “Ja, natuurlijk. Ik had verwacht dat er een nieuwe middenvelder gehaald zou worden. Uiteindelijk hebben ze het middenveld zo gehouden en is er een aanvaller bij gehaald. Ik maak mijn minuten, ben me aan het ontwikkelen en voel het vertrouwen. Nu kom ik het niveau tegen van de Keuken Kampioen Divisie, dat je snel moet handelen. De trainer geeft me vertrouwen en dat betaalt zich uit. Ik heb goede dingen laten zien voor mijn gevoel. Natuurlijk kan ik aanvallend nog meer brengen, maar verdedigend sta ik mijn mannetje. Ik probeer zakelijk, vanuit mijn taak te blijven voetballen en hoop in de toekomst meer te brengen voor het team.”

Voorlopig speelde Agougil vijftien officiële wedstrijden in het eerste elftal van NAC Breda.

Vormt zijn rendement in de ogen van Agougil voorlopig nog zijn voornaamste verbeterpunt? “Ja, mijn rendement moet omhoog”, antwoordt Agougil. Tegelijkertijd wijst hij op het feit dat hij in het elftal van De Graaf doorgaans als zes of acht speelt. In die controlerende rol komt hij over het algemeen weinig rond of in het strafschopgebied. Agougil heeft zich in dat opzicht moeten ontwikkelen. “Ik was aan het begin van het seizoen nog een speler die echt aanvallend een rol wilde spelen. Dus de eindpass geven, dribbelen met de bal: zo speelde ik altijd in de jeugd, in een vrije rol. Ik kwam nu in een team waar de nodige jongens ouder zijn en waarin je moet luisteren, kijken en leren. Dan merk je dat je zakelijker vanuit je taken moet gaan spelen, om je vanuit daar te laten zien en rendement te leveren.”

“Ik heb me als voetballer enorm ontwikkeld, puur doordat ik nu tegen mannen voetbal. En doordat ik het vertrouwen van de trainer voel, daardoor ga ik makkelijker voetballen. De trainer geeft me veel vertrouwen en laat me het spel maken. Af en toe ben ik iets te jeugdig, dat ik nog teveel de bal wil raken. Hij zegt dan dat ik in de controle moet blijven”, vervolgt Agougil. Als zijn stormachtige ontwikkeling zich doorzet, kan er zomaar spoedig een telefoontje van de Marokkaanse bondscoach volgen. Agougil werkte eerder al eens trainingsstages af met Marokko Onder 17 en Onder 23.

“Het is een hele andere voetbalcultuur. Je wordt opgehaald met de taxi, alles is goed geregeld en de mensen herkennen je. De trainingen zijn van een hoog niveau. Je wordt aangepakt en de jongens zijn écht hard, je komt ze in de één-tegen-één-duels niet zomaar voorbij. Ik hoop dat ik in de toekomst het nationale elftal te gaan halen. Kijk, het liefst zou ik in Oranje spelen. Maar als het Nederlands elftal niet komt, ga ik voor Marokko.” Het is toekomstmuziek. Eerst wil Agougil dit seizoen ‘alle wedstrijden spelen, fit blijven, rendement leveren en een complete voetballer worden’. En de play-offs halen met NAC, de huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie. “We hebben een goede, stabiele selectie, met genoeg kwaliteiten. Dus ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”

