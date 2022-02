Nieuwe tv-rel rond Johan Derksen: ‘Ze zeggen dat hij seniel aan het worden is’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 14:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:43

De ene rel rond Johan Derksen is nog niet opgelost, of de volgende is geboren. De oud-voetballer trapte in VI Vandaag na richting Bram Moszkowicz en de oud-advocaat is daar absoluut niet van gediend. "Sommige mensen denken dat Derksen seniel aan het worden is", sneert Moszkowicz in Shownieuws. "Dat weet ik niet, ik ben geen dokter, dat kan ik niet beoordelen."

Moszkowicz was in beeld om vaste tafelgast te worden in VI Vandaag en was in december te gast bij voorloper Veronica Inside. De oud-advocaat schuift daarnaast regelmatig aan bij Shownieuws en verdedigde daar onlangs de belangen van de in opspraak geraakte Marco Borsato en Lil Kleine. Daarbij is de onpartijdigheid van Moszkowicz volgens critici in het geding, omdat zijn zoon Nathan Moszkowicz de manager is van de dochter van Borsato en van Lil Kleine.

Derksen sprak Moszkowicz daar in december al op aan in zijn eigen talkshow en haalde nu opnieuw uit. "Dit komt voort uit het feit dat hij gewoon een inkomen bij elkaar moet verdienen nu", aldus de analist. Zijn tafelgenoot Özcan Akyol ging er nog harder in: "Ooit was die man echt dé advocaat van Nederland en nu zit hij heel zielig daar bij Shownieuws met al die andere slijmballen daar. Het is toch treurig om te zien wat daar gebeurt?"

Moszkowicz werd verrast door wat er bij VI Vandaag gezegd werd. “Ik weet niet waar het vandaan komt", aldus de geroyeerde advocaat, die dus al eens aanschoof bij Derksen. "Dat was naar tevredenheid, vonden ze. Toen ben ik op de lijst van namen gezet waar iedereen zo’n beetje op stond... Ik was uitgenodigd om vaste tafelman daar te worden. Die uitnodiging heb ik verder niet meer gekregen. Maar dat vind ik allemaal niet erg, maar dit vind ik dus laf. Met name ook omdat als ik er ben, dan is het lachen in mijn gezicht en: ‘Hoe is het met je?’, en leuk en bla bla bla. En dan krijg je vervolgens dit."

"Weet je waar het om gaat? Ik kan best kritiek hebben, maar kijk...", vervolgde hij. "Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb vervolgens een appje gestuurd aan Wilfred Genee, die ik vrij goed ken, en ik zei: 'Als ze dan ballen hebben, nodig me dan uit en dan ga ik met ze in discussie, maar dan ben ik er wel bij.’ Of dat ervan komt, weet hij niet. "Prettige wedstrijd’, zo heb ik het geëindigd. Ik heb niks meer gehoord. Wilfred heeft gezegd: ‘Ik geef het door.’"

Moszkowicz kan het niet laten om Derksen een steek onder water te geven. De advocaat stelt dat de oud-linksback 'volgens sommigen seniel aan het worden is'. Volgens hem is dat niet om terug te slaan. "Nee, maar dat lees ik. Heel veel mensen hebben dat gezegd." Albert Verlinde vindt het 'heftig' van Moszkowicz om zoiets te zeggen: "Je kunt het toch wel chic houden ook?" Moszkowicz: "Ik hou het chic. Dat is wat andere mensen zeggen over hem. En wat Eus zegt dat versta ik soms niet, dus daar wil ik helemaal niks over zeggen.”