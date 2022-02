‘Hoedt stuurt vrouwen zeer expliciete appjes’; Emma Heesters bekent ruzie

De relatie van Wesley Hoedt met Emma Heesters houdt de gemoederen bezig. Meerdere juicekanalen maken melding van een 'toxic relatie' tussen de 27-jarige verdediger van Anderlecht en de bekende zangeres. Hoedt zou via Instagram regelmatig contact zoeken met zijn vrouwelijke volgers en daarbij expliciet aandringen op seksueel contact.

De inbox van Juice Channel en Reality FBI stroomde de afgelopen tijd vol met screenshots die het gedrag van Hoedt zouden aantonen. De zesvoudig Oranje-international appt achter de rug van zijn vriendin om met vrouwelijke volgers op Instagram. "Ik ben echt heel erg geïnteresseerd in je. Omdat je gewoon super sexy en knap bent", zegt Hoedt bijvoorbeeld op een van de minder expliciete screenshots.

In totaal zijn er meer dan veertig vrouwen die via screenshots aantonen dergelijk contact te hebben gehad met Hoedt. Emma Heesters is gewaarschuwd voor het gedrag van Hoedt, maar doet het af als 'Photoshop'. "We wilden er tot nu toe nooit echt veel aandacht aan besteden, maar sinds dat we bekend hebben gemaakt dat we samen zijn, worden we maandelijks belaagd met gephotoshopte gesprekken, alsof ík vreemd zou zijn gegaan, of Wes", aldus Emma in reactie op Juice Channel. "En omdat we allebei wel beter weten wilden we er nooit echt aandacht aan besteden!"

Opvallend is het gedrag van Hoedt en Emma op Instagram. Het stel ontvolgde elkaar onlangs op Instagram en de zangeres haalde alle foto's met de ex-verdediger van AZ weg van haar pagina. Volgens sommigen een duidelijke aanwijzing voor een relatiecrisis, maar Emma ontkent dat. "Ja joh, dat doen we wel vaker. Superstom en megakinderachtig en nu leren we ook dat we dat niet moeten doen. Toen we dit voorbij zagen komen dachten we allebei: oké, even normaal doen allebei nu. En het heeft ons weer even inzicht gegeven." Wel geeft Emma toe dat ze ruzie had met haar vriend. "Ja, we hadden net even ruzie wat iedereen wel eens heeft in een relatie. Het is alweer goed. We zijn gek op elkaar en het is jammer dat iemand daar niet mee om kan gaan."

Juice Channel heeft weinig vertrouwen in de relatie en wijst erop dat Hoedt en Emma elkaar óók via Instagram hebben leren kennen: "Alleen zat Wesley toen nog in een andere relatie. Nadat zijn ex-vriendin was bevallen heeft hij haar pas verteld over Emma en dat ze samen waren. Wij denken dat de relatie tussen Emma en Wesley niet heel lang meer gaat duren, maar ja hoe je eraan komt, zo kom je er uiteindelijk ook weer vanaf."