Nicolai Jörgensen kreeg doodsbedreigingen: ‘Het heeft grote impact gehad’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 12:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:48

Nicolai Jörgensen houdt geen warme herinneringen over aan het WK 2018. Denemarken werd in de achtste finales na strafschoppen uitgeschakeld door verliezend finalist Kroatië. Jörgensen miste namens Denemarken de laatste penalty in de strafschoppenreeks, waarop hij in zijn thuisland de nodige haat- en doodsbedreigingen ontving.

Na missers van Christian Eriksen en Lasse Schöne zag Jörgensen zijn beslissende strafschop ook gekeerd worden door de Kroatische doelman Danijel Subasic. De uitschakeling in de achste finales van het WK kwam in Denemarken hard aan en de voormalig spits van Feyenoord kreeg zelfs te maken met bedreigingen van supporters. “Het heeft zeker een grote impact gehad op mij als persoon en op mijn plezier in het voetbal”, vertelt Jörgensen in gesprek met TV3. “Om door zoveel mensen afgekraakt te worden, is moeilijk. Daar was ik niet op voorbereid.”

De haat en doodsbedreigingen aan het adres van Jörgensen waren zo heftig dat de Deense voetbalbond aangifte bij de politie deed. Het voor de inmiddels 31-jarige aanvaller teleurstellend verlopen WK vond ruim drieënhalf jaar geleden plaats, maar pas sinds kort heeft hij het echt achter zich gelaten. “Het is pas een week geleden dat ik eindelijk de moed had om over die gevoelens te praten”, zegt Jörgensen. “Dat was een enorme opluchting. Ik had niet gedacht dat het zoveel met me zou doen. Het maakte niet uit tegen wie, het was een enorme opluchting.”

“Ik had nooit gedacht dat het zo'n groot deel van mijn lichaam vulde. Maar dat deed het wel, want ik voelde me ontspannen en ontdaan van spanningen nadat ik het had verteld.” Jörgensen liet Feyenoord afgelopen zomer na vijf seizoenen achter zich voor Kasimpasa. Het avontuur in Turkije werd uiteindelijk niet wat hij ervan had gehoopt. De Deen liet vorige maand zijn contract ontbinden en keerde terug bij FC Kopenhagen, de club waar hij eerder al vier jaar voor speelde.