PSV verzet zich tegen verplichte optie van 10 miljoen uit extern jaarverslag

Dinsdag, 22 februari 2022 om 12:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:55

PSV betaalt een huursom van 2,5 miljoen euro voor Carlos Vinícius, zo blijkt uit het jaarverslag van Benfica. De Portugese topclub meldt daarin verder dat er een verplichte optie tot koop is gesloten met de Eindhovenaren, die dat op hun beurt weerspreken: er zijn volgens PSV voorwaarden waardoor de koopoptie niet bekrachtigd hoeft te worden, zo weet het Eindhovens Dagblad.

In de zoektocht naar een extra optie in de spits kwam PSV deze zomer op het allerlaatste moment terecht bij Vinícius, die voor twee seizoenen werd gehuurd. Financiële details werden niet bekendgemaakt, maar komen nu alsnog naar buiten door het jaarverslag van Benfica. Merkwaardig is dat as aguias spreken over een verplichte optie tot koop: PSV zou tien miljoen euro moeten betalen voor vijftig procent van de transferrechten van de 26-jarige Braziliaan.

Het Eindhovens Dagblad deed daarover navraag bij PSV, dat niets weet over een verplichte component in het huurcontract. De Noord-Brabanders stellen dat er beperkende voorwaarden zijn, die maken dat het geen verplichte optie tot koop is. Dat gaat nadrukkelijk niet om het aantal speelminuten van Vinícius: PSV mag de spits onbeperkt opstellen.

Het huurcontract loopt tot medio 2023, hierna dus nog een seizoen. PSV heeft daarover de touwtjes in handen: de Eindhovenaren kunnen de overeenkomst komende zomer al eenzijdig opzeggen, Benfica heeft die mogelijkheid niet. Voorlopig heeft Vinícius geen onuitwisbare indruk achtergelaten in het Philips Stadion. Bij afwezigheid van eerste keus Eran Zahavi koos Roger Schmidt afgelopen zondag tegen sc Heerenveen (3-1) voor middenvelder Mario Götze als spits. Vinícius moest het doen met een invalbeurt. De Braziliaan staat op 6 goals en 6 assists in 24 optredens, waarvan de helft als invaller.