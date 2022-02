Elabdellaoui was blind maar keert na 11 oogoperaties terug met nieuwe look

Dinsdag, 22 februari 2022 om 11:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:01

Omar Elabdellaoui heeft maandagavond na 423 dagen zijn rentree gemaakt op het voetbalveld. De dertigjarige vleugelaanvaller van Galatasaray kreeg op oudejaarsdag in 2020 een ontploffende vuurpijl in zijn gezicht en raakte zwaar gewond aan zijn rechteroog. Elabdellaoui keerde maandag met een speciale bril terug tegen Göztepe (2-3 winst) en kon na afloop zijn tranen niet bedwingen.

Elabdellaoui liep tweedegraads brandwonden op aan zijn gezicht en schade aan beide ogen, waarbij zijn rechteroog het zwaarst beschadigd raakte. De ex-Feyenoorder verloor zijn gezichtsvermogen en kreeg van artsen te horen dat hij zijn voetballoopbaan mogelijk moest beëindigen. "Alles was donker", zei de Noors international tegenover beIN Sports. "Ik kon niet zien of het dag of nacht was. Ik verloor het besef van tijd. Ik begon steeds meer stemmen te horen omdat ik niet kon zien. Naarmate het proces vorderde, nam mijn angst toe."

??Omar Elabdellaoui,who regained his sight after a long break,could not hold back his tears after the final whistle. ????#GalatasaraySK|#GÖZvGS|#GOEZvGS pic.twitter.com/s7dKRdUBc4 — #ChampionsLeague (@alimo_philip) February 21, 2022

Liefst elf operaties waren ervoor nodig, maar Elabdellaoui kreeg geleidelijk aan zijn zicht terug. Daarvoor onderging de aanvaller een hoornvliestransplantatie in de Verenigde Staten, waarbij oogcellen werden getransplanteerd afkomstig van een donor, in dit geval zijn zus. De chirurgische ingreep bleek succesvol en stelde Elabdellaoui dus in staat om weer aan voetbal te denken. De schade aan zijn rechteroog is nog altijd zichtbaar, maar hij mag met een speciale bril weer spelen.

Elabdellaoui maakte maandag meteen de negentig minuten vol in het duel met Göztepe, waarin Galatasaray in de absolute slotfase een 2-1 achterstand omboog in een zege. Elabdellaoui was na afloop zichtbaar geëmotioneerd. "Ik heb een moeilijk proces doorstaan", zei hij. "Het was een moeilijke blessure. Ik heb veel geworsteld. Ik sta weer op het veld en doe waar ik het meest van hou. Het is mijn droom om voor de tweede keer te debuteren, want zo voelt het. Het voelde alsof ik voor de tweede keer begin met voetballen."