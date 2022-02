Van Basten: ‘Dat kan Virgil van Dijk wel zeggen, maar dat geloof ik niet’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 10:53

Marco van Basten gelooft niet dat Virgil van Dijk tegenstanders het best kan verdedigen door ze in de ogen te kijken. De centrumverdediger van Liverpool en Oranje vertelde in een video-item over zijn manier van verdedigen, waarmee hij vooral op lichaamstaal probeert te letten. Van Basten noemt het in programma Rondo van Ziggo Sport veel logischer om naar de bewegingen van je tegenstander te kijken.

“Ik probeer gewoon naar je ogen te kijken. Want als iemand voor je allerlei technische trucs gaat uithalen, dan denk je misschien: wat gebeurt er allemaal? Lichaamstaal verraadt veel. En ik kijk daarom graag naar iemands ogen”, zo gaf Van Dijk te kennen. Het fragment wordt getoond in het praatprogramma, maar Van Basten zegt weinig te geloven van de woorden van Van Dijk.

Virgil geeft zijn geheim vrij: kijken in de ogen van de tegenstander om in te kunnen schatten wat die gaat doen.@Marcovanbasten gelooft het niet: ‘Nee, geloof ik niet. (…) Hij kijkt naar de beweging!’#RONDO #ZiggoSport pic.twitter.com/zBFUrYVMT3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2022

“Als je voetballer bent, kijk je naar een bal en de bewegingen”, reageert Van Basten. “Maar niet in iemands ogen. Dat kan Van Dijk wel zeggen, maar dat geloof ik niet. Het is nogal logisch dat je uit je ogen kijkt, anders zie je niet veel. Dat je kijkt, oké. Maar je kijkt niet naar iemands ogen, je kijkt naar zijn bewegingen, waar de bal is, wat je tegenstander gaat doen, de omstandigheden in het veld en waar je staat. Dat is toch logisch? Van Dijk is ijzersterk en sneller dan de meeste andere spelers.”

Youri Mulder vraagt Van Basten waarom hij niet gelooft dat Van Dijk zijn tegenstanders in de ogen kijkt tijdens het verdedigen. “Dat kan ik me niet voorstellen”, antwoordt de oud-spits. “Ik heb nog nooit in iemands ogen gekeken als ik aan het voetballen was. Hij is heel goed, dat is wat anders. Maar ik denk niet dat hij in de ogen van zijn tegenstander kijkt. Je kijkt naar iemands fysiek, wat hij gaat doen, waar de bal ligt en wat er om je heen gebeurt.”