Zirkzee: ‘Ik kreeg hatelijke, racistische en achterlijke berichten binnen’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 10:10 • Laatste update: 10:27

Voor Joshua Zirkzee (20) was 2021 bij vlagen een turbulent jaar. Hij kende een niet al te geslaagde verhuurperiode bij Parma, dat uiteindelijk roemloos degradeerde uit de Serie A. Hij raakt in Italie ook nog eens geblesseerd aan de knie, waardoor hij enkele maanden moest revalideren en Parma verliet met slechts vier optredens en geen enkel doelpunt achter zijn naam. Hij omschrijft de kwetsuur als ‘het moeilijkste moment uit mijn carrière’. Er was later in het jaar ook de enorme misser voor open doel namens Bayern München in een oefenwedstrijd op eigen veld tegen Ajax, waardoor hij bedolven werd onder kritiek op met name de sociale media en zijn Instagram-pagina zelfs enkele dagen ‘op zwart’ ging.

In een uitgebreid video-interview met GOAL en SPOX kijkt Zirkzee terug op de veelbesproken gebeurtenis tegen Ajax in juli vorig jaar. De aan Anderlecht verhuurde spits omspeelde doelman Remko Pasveer en leek makkelijk te gaan scoren. Zirkzee had echter buiten Perr Schuurs gerekend en op het laatste moment werd de bal alsnog van de lijn gehaald door de verdediger. Wat volgde was een stroom aan haatreacties op het internet, al lag de jonge aanvaller door niet echt wakker van. "Persoonlijk kon de kritiek mij helemaal niets schelen", zo geeft hij ruiterlijk toe. "Ik miste een kans, maar buiten dat speelde ik een goede wedstrijd. De voorbereiding in München op het nieuwe seizoen verliep sowieso naar wens. Dat die kans verloren ging was natuurlijk stom. Maar door veel mensen werd het achteraf enorm opgeblazen. Maar dat kon mij niet schelen. Ik wilde alleen maar mijn goede vorm doortrekken. Op dat moment had ik professioneler moeten zijn, het had mij niet mogen overkomen. Maar het gebeurde dus wel: nou en?"

Instagram even op zwart

Dat Zirkzee kort daarna al zijn posts op Instagram verwijderde, was ruim een halfjaar geleden behoorlijk groot nieuws. De Anderlecht-speler wil er zelf liever niet al teveel woorden meer aan vuilmaken. "Voor mij was het eigenlijk helemaal geen issue. Ik heb gewoon de berichtenfunctie op Instagram tijdelijk uitgeschakeld. Ik was twee of drie dagen volledig inactief op Instagram, en toen ging ik weer online. Het werd mij allemaal een beetje teveel en ik had echt even een break nodig. Ik kreeg namelijk hatelijke, racistische en achterlijke berichten binnen." Zirkzee is nu minder bezig met de sociale media dan voorheen. "Alleen mensen die ik ken kunnen mij nog een bericht sturen op Instagram." Dat hij terugkeerde op het social media-kanaal heeft ook een reden. "Ik kan zo op een geweldige manier dingen van mijn vrienden promoten, zoals bijvoorbeeld een nieuwe kledinglijn. Via mijn account kan ik hem helpen om te groeien met zijn merk."

Het gebeurde allemaal in de periode na de terugkeer uit Parma, wat samenviel met de komst van Julian Nagelsmann als nieuwe trainer van Bayern. De voormalig Feyenoorder wilde zich maar wat graag bewijzen, zeker omdat voorganger Hansi Flick het seizoen daarvoor niet altijd even tevreden leek te zijn over de trainingsarbeid die de jongeling leverde in München. Daarnaast was de huidige bondscoach van Duitsland naar verluidt niet te spreken over de vermeende sterallures van Zirkzee. De foto’s van verschillende vakanties die op Instagram verschenen leken slecht te vallen bij de technische leiding van der Rekordmeister.

Joshua Zirkzee blijft dromen van een doorbraak bij Bayern München.

"Dat was een moeilijke periode", verwijst de in de Belgische Pro League actieve spits naar de samenwerking met Flick in Zuid-Duitsland. "Het is heel moeilijk om jezelf te bewijzen als je niet echt onderdeel bent van het elftal." Zirkzee helpt gelijk een misverstand over zijn manier van trainen uit de wereld. "Of ik minder dan honderd procent gaf tijdens de trainingen? Nee, absoluut niet. Of ik soms wat verdrietig naar huis ging na een training? Dat staat als een paal boven water. Ik had destijds graag vaker willen spelen, maar in een kort tijdsbestek kwam ik juist steeds minder vaak aan spelen toe. Dat was moeilijk om mee om te gaan. Op dat soort momenten krijgen mensen vaker een bepaalde indruk van mij. Voor mij is het op zo’n moment vooral belangrijk wat de trainer zegt, en Hansi Flick heeft mij nooit ergens op aangesproken", zo benadrukt Zirkzee.

Er was hier en daar ook kritiek op de lichaamstaal van Zirkzee tijdens wedstrijden en trainingen, maar maar ook hier kan de verhuurde aanvaller weinig mee. "Ik ben wie ik ben. Of mensen accepteren het, of ze accepteren het niet. En als mensen dat niet doen, kan het me eigenlijk niet schelen." Na de turbulente periode bij Bayern lonkte in januari 2021 een nieuw avontuur bij Parma. Een vervelende knieblessure gooide echter al snel roet in het eten voor Zirkzee. Tot dusver de moeilijkste periode uit de nog prille loopbaan van het product uit de Feyenoord-opleiding. "Het was mijn eerste blessure in een heel lange tijd en ik was uiteindelijk vier maanden uit de roulatie. En op dat moment begon ik steeds meer gewend te raken aan de omstandigheden bij mijn nieuwe club. Dat maakte het allemaal nog een stukje moeilijker voor mij", blikt Zirkzee terug op de kortstondige periode in de Serie A.

Joshua Zirkzee heeft zijn huidige trainer Vincent Kompany hoog zitten.

Bayern München geen gesloten hoofdstuk

Ondanks de sportieve malaise en de pijnlijke degradatie heeft Parma een plaatsje veroverd in het hart van Zirkzee. "Parma is als een hartelijke familie, ik heb mij daar echt welkom gevoeld en werd geaccepteerd zoals ik ben. Ik zal Parma eeuwig dankbaar zijn voor de manier waarop ik daar ben behandeld en tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds vrienden uit die tijd. Al met al was de periode bij Parma voor mij een goede ervaring." Wat volgde was een nieuwe verhuurperiode, ditmaal bij Anderlecht. De teller staat inmiddels op 14 doelpunten en 8 assists in 33 wedstrijden namens de grootmacht uit Brussel. Het Lotto Park is echter niet de eindbestemming van zijn carrière, weet ook de ambitieuze Zirkzee. "Ik hoop nog steeds dat ik ooit een belangrijke speler voor Bayern kan worden. Ik keer deze zomer terug bij de club, dat staat vast. Waar ik daarna zal spelen, hangt af van het uitzicht op speeltijd, want dat is het allerbelangrijkste voor mij."

Met enkele spelers van Bayern is het contact nog altijd goed, ondanks de tijdelijke verhuizing richting Brussel. "Met sommige vrienden uit het team heb ik bijna elke dag contact: Alphonso Davies, Jamal Musiala, Omar Richards en een aantal jeugdspelers", aldus Zirkzee, die overigens niet met Nagelsmann sprak over de huurdeal met Anderlecht maar wel de steun kreeg van de Bayern-leiding. Dit seizoen heeft hij te maken met Vincent Kompany, een samenwerking die hem goed bevalt. "Hij weet mij elke dag te motiveren. Het is geweldig als een trainer zijn ideeën kan overbrengen op een speler. Omdat hij zelf ook heeft gespeeld, kan Kompany het spelletje heel goed lezen." Zirkzee voelt het vertrouwen van zijn medespelers en coaches bij Anderlecht. "En dat is de basisvereiste voor goede prestaties."