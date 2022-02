Aubameyang: ‘Het zou een eer zijn met hem te spelen, als hij naar Barça komt’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 09:54 • Chris Meijer • Laatste update: 09:58

Pierre-Emerick Aubameyang zou de komst van Erling Braut Haaland naar Barcelona toejuichen. De 32-jarige spits werd afgelopen maand door Barcelona aangetrokken en zette zijn handtekening onder een tot medio 2025 lopend contract. Aubameyang zegt in een interview met Sport echter niet bang te zijn voor concurrentie en ziet Haaland daarom graag komen.

“Ik ben altijd klaar voor gezonde concurrentie. Het zou een eer zijn om met hem te spelen, als hij naar Barcelona komt”, zo geeft Aubameyang te kennen. “Ik ben geen trainer, maar ik denk dat hij een geweldige speler is. Hij maakt veel doelpunten, is fysiek in orde en heeft veel snelheid. Dat is best zeldzaam. Hij is heel groot, maar maakt enorm veel meters op het veld. Op zijn leeftijd is hij al een van de beste spelers ter wereld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aubameyang tekende afgelopen weekeinde voor drie doelpunten in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Valencia en daarmee is hij de eerste speler in de 21ste eeuw met een hattrick in LaLiga, de Premier League, de Ligue 1 en de Bundesliga. “Ik zag het voorbijkomen. Best ongelofelijk”, zegt Aubameyang in gesprek met Mundo Deportivo. Een week voor het sluiten van de winterse transferwindow maakte Barcelona zijn interesse kenbaar, maar uiteindelijk kwam de overgang pas op het allerlaatste moment rond.

“Tot op het laatste moment wachtten we op groen licht van Arsenal, dat kwam pas twee minuten voor de deadline. Mijn hart ging tekeer, ik zat bijna te zweten”, vertelt de aanvaller. Hij ging naar eigen zeggen ‘all-in’ om voor Barcelona te kunnen spelen. “Barcelona is een geweldige club en ik wilde hier dolgraag komen spelen. Dit is een kans geweest die je één keer in je leven krijgt en daardoor speel ik nu voor Barcelona. Misschien zit de club niet in zijn beste periode, maar ik ben ervan overtuigd dat we snel zullen terugkeren aan de top.”

Aubameyang steekt zijn grote doel niet onder stoelen of banken: kampioen worden en de Champions League winnen. Al gaat dat laatste dit seizoen sowieso nog niet lukken. “We gaan de komende maanden alles geven. Ik wil de Europa League winnen. En als we die willen winnen, moeten we de komende wedstrijd winnen”, zo wijst Aubameyang op de return van de tussenronde van de Europa League tegen Napoli. De heenwedstrijd in het Camp Nou eindigde in 1-1. “Een belangrijke wedstrijd, ik denk dat we goede kansen hebben om door te gaan als we spelen zoals tegen Valencia.”