PSV hoopt miljoenen veilig te stellen door deal met Manchester City

Dinsdag, 22 februari 2022 om 07:29

PSV is met Manchester City in gesprek over de tijdelijke komst van Sávio Moreira de Oliveira, kortweg Sávio. De Eindhovenaren denken niet alleen het beloftenteam te kunnen versterken met de zeventienjarige vleugelaanvaller, maar hopen volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International ook de ‘financiële vruchten te kunnen plukken’ van een deal met de regerend kampioen van Engeland. PSV vraagt in ieder geval een stallingsvergoeding en er zijn meer constructies denkbaar die in financieel opzicht gunstig kunnen uitpakken.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde een week geleden al dat Sávio mogelijk op huurbasis de overstap naar PSV zou gaan maken. Manchester City staat op het punt om de jeugdinternational van Brazilië voor zes miljoen euro over te nemen van Atlético Mineiro, dat tevens een doorverkooppercentage tegemoet kan zien. Vanwege zijn leeftijd en afkomst komt Sávio nog niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland, waardoor hij elders speelminuten zal maken. Door de nieuwe regels omtrent het uitlenen van spelers moet er een huurconstructie bedacht worden.

John de Jong - technisch directeur van PSV - heeft de laatste tijd geregeld contact gehad met Manchester City en de City Football Group, het imperium waar de Engelse topclub deel van uitmaakt. Als Sávio op huurbasis de overstap naar PSV gaat maken, wordt er van Manchester City een zogenaamde stallingsvergoeding gevraagd. PSV kan geen mede-eigenaar worden van de jonge aanvaller, maar kan wel een deel van de toekomstige opbrengst van eventuele transfers bedingen. Het Eindhovens Dagblad benadrukt dat dit uiteindelijk om miljoenen zou kunnen gaan.

Het is niet uitgesloten dat PSV in de toekomst gaat proberen om meer talenten op deze manier naar Eindhoven te halen en men zou wat zien in een grotere samenwerking met de City Football Group, dat zijn beleid door de regelwijziging met betrekking tot het verhuren van spelers enigszins moet wijzigen. Sávio - die komende zomer zou moeten aansluiten bij Jong PSV - is van nature een linkspoot, al opereert hij bij Atlético Mineiro voornamelijk op de rechterflank. In 23 wedstrijden namens de Braziliaanse club liet de in 2004 geboren buitenspeler nog geen doelpunt of assist noteren. Sávio heeft zes jeugdinterlands voor Brazilië Onder 16 achter zijn naam staan.