Antony noemt ‘eisende’ ploeggenoot van wie hij bij Ajax het meest leert

Dinsdag, 22 februari 2022 om 07:11

Dusan Tadic is de ploeggenoot van wie Antony naar eigen zeggen het meest leert. De Braziliaanse aanvaller zegt in een interview met De Telegraaf dat de aanvoerder van Ajax ‘elke dag bezig is met wat het inhoudt om profvoetballer te zijn’. Antony spreekt tegelijkertijd lovende woorden over zijn trainer Erik ten Hag.

“Onze aanvoerder Dusan Tadic is elke dag bezig met wat het inhoudt om profvoetballer te zijn en maakt ons duidelijk wat er nodig is om de top te bereiken en prijzen te winnen. Hij eist dat we leven als een prof. Maar ik prijs me gelukkig met al mijn medespelers om me heen. Het niveau op de trainingen en in de wedstrijden is ontzettend hoog, waardoor ik altijd alles moet geven”, antwoordt Antony op de vraag van welke ploeggenoot hij het meest leert. Hij noemt Ten Hag ‘een geweldige trainer, met oog voor detail’.

“Het team is het allerbelangrijkste, maar iedere speler wordt onder zijn leiding een betere voetballer door zijn trainingen. Sinds mijn komst heeft hij me veel vertrouwen gegeven en geloofd in wat ik kan. Daar ben ik hem dankbaar voor. Ik respecteer hem zeer”, stelt Antony. Hij zou alle Braziliaanse talenten aanraden om zijn pad richting Ajax te volgen, in zijn woorden voor jonge spelers ‘een geweldige club’. “Bij Ajax kun je in de relatieve luwte de laatste stappen naar de top zetten. Ajax heeft me laten groeien en via deze club ben ik in het nationale elftal gekomen.”

Er klinkt af en toe nog kritiek op de hoogstandjes die Antony tijdens een wedstrijd laat zien. “Er zullen altijd mensen zijn die de trucs heel gaaf vinden en mensen zijn die ze afkeuren”, zo haalt Antony daarover zijn schouders op. “Ik vind mijn acties functioneel, omdat ik de tegenstander wil laten zien dat ik hem de baas ben. En vaak komt er een doelpunt of een assist uit voort. Dus wat anderen denken maakt me niet zoveel uit. Onafhankelijk van de lovende woorden of de kritiek houd ik mijn focus. Zelfs Jezus, die perfect was, kon niet iedereen behagen. Wie ben ik dan om iedereen te behagen?”