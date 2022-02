‘Wat ik wel zeker weet, is dat ik niet vertrek als Ajax niets aan mij verdient’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 06:49 • Chris Meijer

Ryan Gravenberch gaat niet vertrekken zonder dat Ajax wat aan hem overhoudt, zo verzekert hij in een interview met het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers willen het tot medio 2023 lopende contract van de negentienjarige middenvelder graag verlengen, maar daar is voorlopig nog geen akkoord over gevonden. Bayern München wordt nadrukkelijk genoemd als geïnteresseerde club.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat de onderhandelingen met Ajax ook vertraagd zijn door de gezondheidssituatie van Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Gravenberch. “Het ligt bij mijn zaakwaarnemer en mijn vader. Ik weet niet of ik komende zomer al vertrek. Wat ik wel zeker weet, is dat ik niet vertrek als Ajax niets aan mij verdient. Ik heb hier de hele jeugd gespeeld. Ajax is altijd goed voor me geweest. Ik heb veel aan de club te danken”, benadrukt Gravenberch. “Dan kan ik het niet maken transfervrij weg te gaan. Dat zal ook niet gebeuren.”

Sport1 meldt eveneens dat Bayern München belangstelling heeft voor Gravenberch, maar benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is voor er een akkoord bereikt kan worden. De tienvoudig Oranje-international beaamt dat veel talenten het op jonge leeftijd moeilijk hebben gehad in het buitenland. “Aan de andere kant is het niet slecht om eens uit je comfortzone te stappen. Een andere competitie, ander voetbal, ander leven, andere mensen om je heen. Maar dat zou ook op je 22ste kunnen bijvoorbeeld.''

“Ik ga van mijn eigen kwaliteiten uit en als het komende zomer gebeurt, voel ik me daar klaar voor. Maar zover is het nog lang niet”, geeft Gravenberch te kennen. De middenvelder is momenteel even zijn basisplaats kwijt, daar trainer Erik ten Hag op zijn positie de laatste tijd kiest voor Davy Klaassen, Edson Álvarez en Steven Berghuis. “Dat was niet gek. Ik was er even uit en de boys hadden het goed gedaan. Dit heb ik eigenlijk nooit eerder in mijn carrière gehad. Vroeg of laat krijg je ermee te maken. Dan is het gewoon zaak om je terug te vechten. Zeker nu de Champions League weer begint. Daar kijk je van alles het meest naar uit.”