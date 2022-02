Derksen snapt uitblijven wissel ‘sterspeler die net voldoende haalt’ niet

Maandag, 21 februari 2022 om 23:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 01:02

Roger Schmidt haalde zondag tegen sc Heerenveen (3-1 winst) Noni Madueke en Cody Gakpo voortijdig naar de kant, wat de trainer op boegeroep en gefluit van een deel van het PSV-publiek kwam te staan. Wim Kieft snapt gezien de Europese verplichtingen van PSV wel dat de pas weer fitte Madueke rust kreeg van Schmidt tegen de Friezen. Johan Derksen snapt echter niet waarom Schmidt stug blijft vasthouden aan Mario Götze, die volgens de analist maar mondjesmaat wat laat zien in Eindhoven.

"Hij ging weer lekker wisselen, toch?", verwijst Kieft maandagavond in VI Vandaag enigszins cynisch naar de wijzigingen die Schmidt zondag doorvoerde bij PSV in de ontmoeting met Heerenveen. "Madueke begrijp ik dan wel, en die Gakpo was een beetje geblesseerd. En van de week (tegen Maccabi Tel Aviv, red.) is natuurlijk wel heel belangrijk voor PSV. Maar ik begreep niet dat ze dan weer zonder spits speelden. Dan had je net zo goed die grote Braziliaan (Carlos Vinícius, red.) erin kunnen zetten tegen Heerenveen", zo oordeelt de oud-aanvaller van de Eindhovense club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV-iconen Van de Kerkhof kritisch: ‘Die moet American Football gaan spelen'

De aanvaller van PSV staat er niet goed op bij de iconische spelers van vroeger. Lees artikel

Presentator Wilfred Genee verwijst vervolgens naar PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof, die Vinícius meer geschikt vinden voor American Football. "Maar tegen Heerenveen moet je wel iets kunnen, toch? Iets kunnen betekenen", countert Kieft gelijk. Derksen haakt in door te zeggen dat Götze wel erg veel krediet heeft bij Schmidt. "Het is wel opvallend dat iedereen wordt gewisseld, behalve de Duitse sterspeler. Die altijd net een voldoende haalt, maar wat geen winnaar is. En de grote jongens die populair zijn bij het publiek worden gewisseld steeds."

"Maar als ik seizoenkaarthouder ben van PSV, dan zit ik al met de frustratie dat Ajax dit jaar weer niet in te halen is. Maar dan ga ik naar het stadion en dan wil ik wel mijn lievelingsspelers zien en niet een verkapt tweede elftal", stelt Derksen vraagtekens bij de vaak wisselende opstellingen van Schmidt. "Want hij haalt er twee spelers uit (Madueke en Gakpo, red.) waar je voor naar het voetballen gaat."

Johan Derksen snapt niet waarom Mario Götze zoveel krediet heeft bij Roger Schmidt.