Derksen: ‘Ajax faalde aantoonbaar en stelde zich stug op in Nouri-zaak’

Maandag, 21 februari 2022 om 23:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 01:06

Ajax heeft met de familie van Abdelhak Nouri overeenstemming bereikt over een schadevergoeding van 7.850.000 euro en volgens Johan Derksen is dat een goede zaak. De analist is van mening dat de leiding van Ajax er wel erg lang over heeft gedaan om tot een oplossing te komen. Nouri werd 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opgetreden.

"Je voorkomt een hele hoop ordinair moddergooien van beide partijen, en dat is goed", duidt Derksen maandagavond in VI Vandaag het akkoord dat is bereikt tussen Ajax en het kamp-Nouri. Presentator Wilfred Genee oppert gelijk dat het moeilijk is om tot een bevredigend bedrag te komen voor een speler wiens loopbaan op een dergelijke manier in de knop wordt gebroken. "Die jongen moet natuurlijk zijn hele leven verzorgd worden, dat kost een vermogen. En hij had natuurlijk, als je het Nouri-standpunt inneemt, een hele hoop geld verdiend, als het normaal verlopen was."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax schikt met familie Nouri en maakt exact schadebedrag bekend

Maandag kwam naar buiten dat beide partijen tot overeenstemming waren gekomen over het schadebedrag. Lees artikel

"En Ajax heeft aantoonbaar gefaald. Ik heb een beetje medelijden met die arts, die hebben ze een beetje weggemoffeld", verwijst Derksen naar Don de Winter, die Ajax in november 2018 verliet. "Maar die heeft dus gefaald op het moment dat hij in moest grijpen." Tafelgenoot Wim Kieft vraagt zich af of clubs uit het betaald voetbal in Nederland verzekeringen hebben afgesloten om zich in te dekken tegen situaties zoals rondom Nouri. "Dat denk ik niet, Wim. Voor afkoopsommen niet denk ik", antwoordt René van der Gijp gelijk. "Ze (Ajax, red.) gingen die kosten toch vergoeden? En dan levenslang", brengt Kieft nog in.

Derksen snapt waar Kieft op doelt. "Ik vind ook dat Ajax dat verplicht was. Misschien dat de partij-Nouri een heel raar bedrag vroeg, maar ik vind dat Ajax zich heel lang stug opgesteld heeft in die zaak. Want zoiets moet je sjiek regelen als werkgever. Je bent daar verantwoordelijk voor en ja, dan moet je op de blaren zitten", aldus Derksen.