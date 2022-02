Rondo vreest voor Memphis Depay: ‘Dat is toch over bij Barcelona’

Maandag, 21 februari 2022 om 22:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:40

Net nu Memphis Depay met een achillespeesblessure kampt, lijkt Barcelona steeds beter te gaan draaien. Het elftal van trainer Xavi versloeg onlangs Atlético Madrid met 4-2 en zondag werd ook op knappe wijze gewonnen van Valencia (1-4). Met name Jan van Halst maakt zich grote zorgen over de toekomst van Depay bij Barcelona. Marco van Basten denkt dat de weken van de waarheid zijn aangebroken voor de Oranje-international.

"Toen ik naar Barcelona zat te kijken, heb ik ook heel veel aan Memphis Depay zitten denken", erkent Van Halst maandagavond in Rondo van Ziggo Sport. "Hij is nu geblesseerd, maar dat is toch over bij Barcelona." Presentator Wytse van der Goot geeft vervolgens aan dat de voorhoede in de tussentijd is versterkt met Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré en Ferran Torres. "En dan heb je Ansu Fati nog die eraan komt", voegt Van Halst daaraan toe. Die is nog geblesseerd, dus voorin wordt het heel druk. En hij (Depay, red.) is ook niet gehaald door deze trainer."

De Rondo-tafel is onder de indruk van Barcelona, dat weer op Barcelona lijkt. Een kanttekening van @jmvanhalst: ’Ik zat aan Memphis te denken… Dat is toch over, bij Barcelona.’ Wat denk jij? Moet Memphis alweer naar de uitgang? ??#RONDO #ZiggoSport pic.twitter.com/XP3r2EDfnv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2022

"De waarheid zal in de komende weken uitwijzen hoe het zal gaan", zo voorspelt Van Basten. "Want als Depay goed genoeg is om nu een basisplaats te krijgen, dan maakt 'ie het af ook, dan blijft hij. Maar als dat niet het geval is... " Tafelgenoot Youri Mulder zag Aubameyang driemaal scoren tegen Valencia, maar de analist gaat niet gelijk mee in de euforie rondom de winteraankoop van Barcelona. "Ik hoorde van jou Jan (Van Halst, red.) een paar weken geleden dat Aubameyang geen speler voor Barcelona zou zijn. En vandaag is Aubameyang in een keer wel geschikt."

Van Halst reageert met een kwinkslag op het verhaal van Mulder: "Hier was ik al bang voor. Gisteren zat ik te denken: Vandaag moet ik naar Rondo", aldus de oud-speler, die een opgaande lijn ziet in het spel van de Catalanen. "Dit is al de tweede wedstrijd dat je denkt: Dit is wel een kampioenswaardig elftal. Het is veel te laat hoor en nog te wisselvallig. Maar je ziet wel kwaliteit voorin, waar ze zo naar gehunkerd hebben. Waardoor de druk op de achterste linie ook wat minder wordt."

Jan van Halst is bang dat het voor Memphis Depay heel moeilijk zal worden bij Barcelona.