'Het werkt: wij hebben nu 's werelds beste inschuivende centrumverdediger'

Maandag, 21 februari 2022 om 22:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:47

Kieran Tierney heeft zich ontwikkeld tot de beste inschuivende centrumverdediger ter wereld, oordeelt Steve Clarke. De bondscoach van Schotland turnde de linksback van Arsenal in het nationale elftal om vanwege de aanwezigheid van Andy Robertson, de geprezen linksachter van Liverpool. "Ik moest een manier vinden om het te verkopen aan Kieran, maar het werkt", zegt Clarke in de High Performance Podcast.

De twee beste spelers uit het relatief kleine voetballand Schotland blijken uitgerekend op dezelfde positie te spelen en dat stelde Clarke voor een probleem. Tierney speelt bij Arsenal bijna uitsluitend als linkervleugelverdediger, maar het zou zonde zijn om hem of Robertson niet op te kunnen stellen, vond Clarke. "We speelden op dat moment met twee centrumverdedigers, ik had nog nooit in mijn carrière gespeeld met drie", leidt de keuzeheer zijn verhaal in.

"We stonden verdedigend niet goed en ik had tegelijkertijd te maken met twee van de beste linksbacks ter wereld", aldus de bondscoach. "Op dat moment vond ik de opties centraal achterin niet geweldig, dus ik dacht: laten we met drie achterin spelen en kijken of dat het beter maakt. Ik had een heel goed gesprek met Tierney om hem te vertellen dat hij de beste linkercentrale verdediger zou worden die Schotland ooit heeft gehad."

In Schotland bestonden toen al twijfels over het samenspelen van Tierney met Robertson. "Er was een mythe ontstaan rond Kieran dat hij niet bij het nationale team wilde komen spelen, wat niet correct was", zegt Clarke. "Maar ik denk dat hij altijd het gevoel had dat hij een betere linksback was dan Andy Robertson. Elke speler denkt dat ze beter zijn dan de directe concurrentie en als je ze vergelijkt, geven ze elkaar geen duimbreed toe."

Dus bedacht Clarke een manier om Tierney te overtuigen van een positiewissel. "Ik moest hem overtuigen dat hij beter was dan Andy en dat ik hem daarom koos als linkercentrale verdediger. Dat is waarschijnlijk niet helemaal waar, maar zo moest ik het aan Kieran verkopen. "Ik vertelde hem dat ik hem geweldig vind en dat ik wilde dat hij daar zou spelen. Nu hebben we de beste inschuivende centrale verdediger in het wereldvoetbal. Het werkt." Schotland gaat in maart proberen om via de play-offs het WK te bereiken. Daarvoor moet eerst afgerekend worden met Wales en daarna met de winnaar uit het duel Oekraïne - Oostenrijk.