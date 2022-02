Aubameyang: ‘Toen ik hier kwam zei ik gelijk: ’Je moet hier blijven, man‘’

Maandag, 21 februari 2022 om 21:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:28

Het heeft er alle schijn van dat Ousmane Dembèlé na afloop van dit seizoen transfervrij vertrekt bij Barcelona. De in de winterstop aangetrokken Pierre-Emerick Aubameyang hoopt echter dat het niet zo'n vaart zal lopen met zijn Franse ploeggenoot. De aanvaller, zondag maar liefst driemaal trefzeker tijdens de 1-4 overwinning op Valencia, verwijst naar zijn succesvolle samenwerking met Dembèlé bij Borussia Dortmund van enkele jaren geleden.

Na bijna vijf jaar staan beide aanvaller weer dagelijks met elkaar op het veld, tot grote vreugde van Aubameyang. "Dat is iets heel speciaals, want we hebben samen een ongelooflijk jaar gehad in Dortmund (het seizoen 2016/17, red). En het is ook een ongelooflijke speler", deelt Aubameyang maandag complimenten uit in gesprek met Mundo Deportivo. "Ousmane is een van de beste spelers aan de bal en als aanvaller is hij echt geweldig. Om je de waarheid te vertellen: ik ben erg blij dat hij hier is en toen ik hier kwam zie ik ook gelijk tegen hem: 'Je moet hier blijven, man'", onthult de van Arsenal afkomstige spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is afwachten of Ousmane Dembèlé volgend seizoen ook nog voor Barcelona uitkomt.

Dembèlé leek lange tijd op weg naar de uitgang van het Camp Nou. Voorzitter Joan Laporta zei vorige maand zelfs dat de vleugelaanvaller volgend seizoen normaal gesproken niet meer onder contract staat bij Barcelona. Aubameyang waagt zich niet aan pittige uitspraken in deze kwestie, maar stiekem hoopt hij wel op een langer verblijf van Dembèlé bij de Catalanen. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar wat ik wel weet is dat in het leven alles mogelijk is", blijft de Barcelona-spits hoopvol naar de toekomst kijken.

Dat beide spelers nog steeds een goede band hebben bleek wel in de weken voorafgaand aan de overgang van Aubameyang van Arsenal naar Barcelona. "Het is waar dat hij mij een bericht stuurde met de vraag of ik naar Barcelona zou komen. Ik wilde hem daar niet mee lastigvallen, want hij begaf zich toen eveneens in een lastige situatie. Maar we hebben het er zeker wel over gehad", aldus Aubameyang. Dembèlé kreeg zondag een basisplaats van trainer Xavi, al werd hij tijdens de ruime zege in het Mestalla wel voortijdig naar de kant gehaald.