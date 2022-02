Napoli komt treffer Gaston Pereiro te boven maar grijpt naast koppositie

Maandag, 21 februari 2022 om 21:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:05

Napoli heeft maandagavond verzuimd om naast koploper AC Milan te komen in de Serie A. Op bezoek bij Cagliari werd namelijk slechts een punt (1-1) gepakt, waardoor de achterstand op de lijstaanvoerder uit Milaan nu twee punten bedraagt: 56 om 54 punten. Gaston Pereiro opende na rust de score voor de thuisspelende ploeg. Napoli, dat op de derde plaats blijft steken en op doelsaldo ook Internazionale nog voor zich moet dulden, kwam via invaller Victor Osimhen pas in de 87ste minuut langszij.

Pereiro speelde de voorbije drie seizoenen een bijrol op Sardinië, maar heeft zich de laatste weken in de basis geknokt. De Uruguayaan begon in een centrale rol als nummer tien. Razvan Marin, die in 2020 overkwam van Ajax, staat normaliter ook in de basis, maar moest het nu doen met een invalbeurt van vijftien minuten. Napoli moest het door blessures stellen zonder onder meer Lorenzo Insigne en Hirving Lozano, waardoor er een basisplek was weggelegd voor Dries Mertens.

Een verkeerde pass van Kalidou Koulibaly leidde in de openingsfase een enorme kans in voor Cagliari. João Pedro schoot echter voorbij de verre paal en produceerde verderop in de eerste helft een aardige kopkans. Napoli kon daar vrijwel niets tegenover zetten en kwam vijf minuten na rust verdiend op achterstand. Pereiro legde de bal op de rand van het strafschopgebied met een stuit richting tweede paal en zag David Ospina hopeloos in de fout gaan: 1-0.

Meteen daarna had de thuisploeg die score moeten uitbouwen, maar Ospina reageerde nu wél goed op een schot van Alessandro Deiola en zag de rebound verprutst worden door Daniele Baselli. Het inbrengen van Osimhen in de 66ste minuut bleek een gouden greep te zijn voor Napoli, dat dit seizoen pas vier keer verloor in competitieverband. De aanvaller uit Nigeria, die net als Fabián Ruiz binnen de lijnen kwam, kopte met nog drie minuten op de klok onberispelijk raak: 1-1. In de vijf minuten toegevoegde tijd kwam er geen winnaar meer, waardoor Cagliari en Napoli genoegen moesten nemen met een punt.