Nieuw schandaal bij Ajax: Bogarde bleef aan na ernstige ‘seksuele intimidatie’

Maandag, 21 februari 2022 om 20:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:45

Ajax heeft al eerder te maken gehad met beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zo meldt NRC. Winston Bogarde, bezig aan zijn derde seizoen als assistent-trainer van Erik ten Hag, stuurde in de privésfeer ongewenste berichten aan een vrouwelijk slachtoffer, die dat zelf typeerde als 'seksuele intimidatie'. Ajax liet de zaak extern onderzoeken, maar concludeerde dat het ging om 'een privékwestie': Bogarde mocht dus aanblijven.

De conclusies van het externe bureau dat onderzoek verrichtte naar de zaak liegen er niet om. Bogarde heeft volgens de onderzoekers 'actief bijgedragen aan een voor de klaagster destructief uitgepakt interactiepatroon'. De vrouw hield ernstige psychische schade over aan het voorval, zo concludeerde een psycholoog. Later werd ook een posttraumatische stressstoornis vastgesteld bij de vrouw.

Het slachtoffer stuurde eind 2020 een schriftelijke klacht naar Ajax over 'zwaar grensoverschrijdend gedrag'. Die kwam terecht bij Menno Geelen, commercieel directeur van de club. Het onderzoek dat Ajax vervolgens liet opstarten nam een half jaar in beslag. Dat had te maken met de grote hoeveelheid informatie die bekeken moest worden: honderden WhatsApp-berichten en daarnaast film- en beeldmateriaal.

De vrouw was niet werkzaam bij Ajax, maar kwam 'vanwege de functie van Bogarde bij Ajax' in contact met de oud-linksback. De conclusies van het onderzoek: Bogarde stelde zich 'gaandeweg het contact weinig respectvol op en werd na verloop van tijd agressief op verbale wijze'. De oud-international is daarbij 'voorbijgegaan aan de bezwaren en tegenwerpingen' van de vrouw.

Voor Ajax was de zaak echter 'niet werkgerelateerd', waardoor Bogarde mocht aanblijven. De assistent van Ten Hag viel op dat moment hiërarchisch onder directeur voetbalzaken Marc Overmars, die onlangs zelf vertrok vanwege seksueel overschrijdend gedrag. Ook de rvc en de rest van de directie van Ajax was op de hoogte van de zaak: algemeen directeur Edwin van der Sar, financieel directeur Susan Lenderink en de eerder genoemde Geelen. Ajax heeft meerdere keren 'indringend' met Bogarde gesproken 'waar dat mogelijk was', blijkt uit documentatie in handen van NRC.