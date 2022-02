Oud-Feyenoorder (36) betrokken in enorm drugskartel: vier jaar cel geëist

Maandag, 21 februari 2022 om 20:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:17

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar gevangenisstraf tegen Ferne S., zo weet het Algemeen Dagblad. De 36-jarige oud-linksback van Feyenoord is volgens justitie betrokken geraakt in een van de grootste drugszaken van de afgelopen jaren. Er staan in totaal dertien mannen terecht, waarvan de vermeende kopstukken tot negen jaar cel tegen zich hoorden eisen.

De criminele organisatie waar S. aan gelinkt wordt handelde volgens het OM grootschalig in drugs, met name cocaïne, crystal meth en xtc. In totaal zouden er vijf drugslaboratoria verdeeld over Nederland zijn ingezet voor de productie van de synthetische middelen. Er werd samengewerkt met Mexicaanse 'koks', die werden ingevlogen naar Nederland om de productie te leiden. Ook had de organisatie minimaal zes opslagplaatsen en werden er wasserijen gevonden waar cocaïne werd bewerkt.

De organisatie wordt verdacht van het smokkelen van 1200 kilogram drugs. De politie trof bij invallen niet alleen drugs aan, maar nam ook 280.000 euro aan contant geld in beslag, net als diverse auto's, een plezierjacht en een waterscooter. De rol van oud-Feyenoorder S. is volgens justitie beperkt. De oud-voetballer, die ook voor NEC en NAC Breda uitkwam, zou zijn huis ter beschikking hebben gesteld voor het bewerken van cocaïne. Ook zou hij daarvoor zelf opgeleid willen worden door de organisatie. S. zegt onschuldig te zijn, maar weigert verder op de zaak in te gaan. Hem hangt dus vier jaar celstraf boven het hoofd.

De 36-jarige oud-profvoetballer stond in de eerste jaren van deze eeuw te boek als groot talent bij Feyenoord en speelde voor diverse jeugdelftallen van Oranje. De linksback debuteerde in 2003 in De Kuip, maar kwam uiteindelijk slechts tot achttien optredens bij Feyenoord. Hij speelde vervolgens in de Eredivisie met NEC en NAC, waar hij beide keren met problemen vertrok. Trainers verweten hem onprofessioneel gedrag en overgewicht. Na een weinig succesvol buitenlands avontuur bij het Hongaarse Újpest FC zat zijn carrière er al op 27-jarige leeftijd op. Later begon hij een tattoostudio, waar hij bekende voetballers als Eljero Elia, Kevin-Prince Boateng, Quincy Promes en Wout Weghorst naartoe haalde als klant, zo vertelde hij een jaar geleden aan ELF Voetbal.