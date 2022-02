Driessen tempert euforie rondom Ajacied: ‘Mike, dit was Willem II hè’

Maandag, 21 februari 2022 om 19:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:36

Mike Verweij zou het niet gek vinden als Jurriën Timber op de voet wordt gevolgd door de Europese topclubs. Collega Valentijn Driessen is op zijn beurt een stuk voorzichtiger over de rechtsbenige centrumverdediger, die zaterdag de matchwinner was van Ajax in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-1). Driessen vindt wel dat Timber gezien zijn stormachtige ontwikkeling klaar is voor een vaste plaats in de defensie van het Nederlands elftal.

"Je zou bijna als buitenlandse club moeten overwegen niet Lisandro Martínez te halen, maar gewoon Martínez én Timber", oordeelt Verweij maandag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Ja, ik vind het ontzettend knap wat Timber doet." Driessen gaat niet helemaal mee in het optimisme van Verweij wat betreft de Ajax-verdediger. "Mike, dit was Willem II hè. Ik vind ook dat hij goed speelt enzo, maar dadelijk worden ze afgerekend in de Champions League. Ik ben benieuwd naar het fysieke, want ze zijn allebei (Martínez en Timber, red.) twee turven hoog. Of dat wel of geen probleem gaat worden. Daar ben ik echt wel razend benieuwd naar, of ze zich dan ook staande weten te houden. Maar tot dusver doen ze het inderdaad meer dan voortreffelijk", krijgt het verdedigingsduo complimenten mee.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fraser vindt lengte Ajax-held geen enkel obstakel voor rol bij Oranje

De assistent-bondscoach van Oranje was zondag nog lovend over Jurriën Timber. Lees artikel

"Ik moet zeggen: ik vind Timber een geweldige speler", vervolgt Driessen zijn lofzang op de mandekker van Ajax. "Echt, van bijn alles wat hij doet kan ik genieten. Alleen bij Feyenoord had hij een raar balletje. Maarja, een slippertje in vijf of zes wedstrijden. Voor een jongen van negentien of twintig jaar (Timber is twintig jaar oud, red.), dat hoort er wel een beetje bij. Maar de man beheerst werkelijk alles." Presentator Hein Keijser vraagt daarna of Timber 'basiskwaliteit Oranje' is, wat Driessen alleen maar kan beamen. "Ja, tuurlijk is dat basiskwaliteit Oranje." Keijser werpt vervolgens op of dat echt zo is, omdat Timber dan moet concurreren met Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt, die allemaal in buitenlandse topcompetities actief zijn.

"Dat is de grote vraag en tot dusver in de Champions League heeft hij het heel goed gedaan", antwoordt Driessen. Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar dat was Borussia Dortmund, Besiktas en Sporting Portugal. En die blonken allemaal niet echt uit natuurlijk." Verweij vraagt zich af of bondscoach Louis van Gaal niet met vijf verdedigers moet gaan spelen. "Met Timber erbij heb je aan vier verdedigers genoeg", concludeert Driessen gelijk. "Timber en Van Dijk, je hebt dan aan vier genoeg."

Jurriën Timber lacht op persconferentie: ‘Iedereen stelt me die vraag’

De verdediger legde zaterdag uit hoe hoe tot scoren kwam tegen Willem II. Lees artikel

Verweij denkt dat de nog onervaren Timber veel heeft aan enkele meer ervaren spelers binnen de Ajax-selectie. "Wat je binnen Ajax heel erg hoort is dat Timber heel veel heeft aan Martínez en Edson Álvarez voor zich", onthult de clubwatcher. "Want hij had in de jeugd een beetje de mentaliteit van: 'Ik doe het wel'. Als hij nou een seconde verslapt, met de aantallen latino's om hem heen, ja dan word je verbaal geslacht. Maar dan wordt hij wel even hardhandig bij de les geroepen. En daar heeft zo'n jonge jongen heel veel baat bij."