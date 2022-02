Verweij kraakt Lindhout en onthult bijnaam die collega's hem geven

Maandag, 21 februari 2022 om 18:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:04

Mike Verweij houdt zich in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf niet in over Allard Lindhout. De scheidsrechter zou een stadionverbod krijgen, zegt de voetbaljournalist zelfs gekscherend. De arbiter weigerde zondag om in de slotfase een strafschop te geven aan Vitesse-aanvaller Loïs Openda, die in het strafschopgebied naar beneden werd getrokken door FC Utrecht-verdediger Willem Janssen. Zelfs videoscheidsrechter Ingmar Oostrom kon Lindhout niet op andere gedachten brengen. Onbegrijpelijk, zo oordeelt Verweij een dag later.

"En wat mij ook teveel heeft doen beïnvloeden is de manier waarop Openda valt", zei Lindhout zondag na de wedstrijd in De Galgenwaard in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "De beelden aan deze kant, als ik het in alle rust nog een keer bekijk, dan is het vasthouden van Janssen overduidelijk. Dat heb ik trouwens in de wedstrijd ook gezien, hoor. Dus ik snap wel dat de VAR ingrijpt en mij roept hiervoor. Dan is toch de eigen overtuiging, en wat je gezien hebt en je eigen beleving, wat toch teveel in de weg zit in deze", aldus de schuldbewust Lindhout.

Allard Lindhout geeft toe dat hij Vitesse een penalty moest geven. "Eigen overtuiging zit teveel in de weg" pic.twitter.com/0yeiRdIRAE — ESPN NL (@ESPNnl) February 20, 2022

"Openda werd vastgehouden, kreeg een knal op zijn hoofd en werd daarna nog een keer naar de grond gewerkt", blikt Verweij terug op het veelbesproken incident van zondag. "Tja, onbegrijpelijk dat hier geen penalty voor wordt gegeven. Maar dat 'ie vast blijft zitten in zijn eigen gelijk. Ik heb nieuws voor Lindhout: hij is gewoon niet goed genoeg. Hij wordt door zijn collega's niet voor niets Blindhout genoemd. En wat hij heel erg tegen heeft is dat hij uit hetzelfde dorp komt als Dick van Egmond (scheidsrechtersbaas van de KNVB, red.), dat is zijn buurman. En volgens de collega's de wedstrijden krijgt omdat hij een bekende is van Van Egmond. Op basis van kwaliteit, als je hem ziet fluiten, vind ik dat echt verbijsterend", concludeert de verbaasde Verweij.

Presentator Hein Keijser vraagt zich vervolgens af wat de oplossing is, als de VAR in een dergelijke situatie wordt overruled door een scheidsrechter. "Ja, dit leek natuurlijk helemaal nergens op", haakt Valentijn Driessen in. "Wat hij (Lindhout, red.) nou allemaal weer raaskalt. Ja, dat gaat helemaal nergens over. Dit was toch crystal clear? (De penaltysituatie met Openda, red.). Het is net wat Mike zegt, Lindhout is gewoon niet op zijn taak berekend. En het gaat iedere keer mis, hè, want bij FC Utrecht-PSV is het ook al een keer misgegaan. Toen was het Pol van Boekel. Misschien dat het met dat stadion te maken heeft. Wat riep hij toen ook alweer, mindfuck ofzo? Daar probeert Allard Lindhout nog een schepje bovenop te doen", geeft Driessen op cynische wijze mee aan de scheidsrechter.

Loïs Openda schreeuwt om een strafschop nadat hij onderuit is getrokken door Willem Janssen.

"Waar iedereen aan voorbij gaat: die rode kaart (voor Adrian Grbic, red.) wordt gegeven aan Vitesse wegens die overtreding op Mike van der Hoorn. Ja, in de spelregels staat dat de elleboog als wapen moeten worden gebruikt, en het was een heel ongelukkige actie", verwijst Verweij naar de rode kaart voor de spits van Vitesse. "En ik kan me wel voorstellen dat hij rood geeft, maar daar vinden ook heel veel van zijn collega's dat dit absoluut geen rode kaart is. Sterker nog, als je die internationaal geeft, dat je op het strafbankje moet komen zitten bij de UEFA. En dat is wel iets dat ik denk van: Ja, deze man wordt door Dick van Egmond ook nog international gemaakt. Terwijl hij keer op keer laat zien dat hij het echt gewoon niet aankan", zo besluit de voetbalvolger zijn harde relaas over Lindhout.