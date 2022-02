Kanker geconstateerd bij achttienvoudig Oranje-international Vanity Lewerissa

Maandag, 21 februari 2022 om 18:33 • Jeroen van Poppel

Vanity Lewerissa heeft een paar weken geleden te horen gekregen dat ze borstkanker heeft, zo meldt de dertigjarige aanvaller van Standard Luik op Instagram. "Een pad dat je liever niet bewandelt in je leven. We gaan ervoor, met twee gestrekte benen vooruit. Lets beat this", schrijft Lewerissa, die achttien keer voor de Oranje Leeuwinnen speelde en in de selectie zat op het WK 2015 en EK 2017.

Standard Luik reageert geschokt op het slechte nieuws. "Het is duidelijk dat dit veel verder gaat dan het sportieve aspect en dat dit nieuws een enorme schok voor de hele spelersgroep is", schrijft de club op zijn website. "De club, de staf en de spelers zullen te allen tijde achter haar staan ??om haar te helpen in haar strijd tegen ziekte. Vanity, het lijdt geen twijfel dat je sterke karakter je in staat zal stellen deze beproeving te overwinnen."

Lewerissa krijgt op Instagram een hart onder de riem van voormalig ploeggenoten als Kika van Es, Lieke Martens, Shanice van de Sanden, Sherida Spitse en Anouk Hoogendijk. Ze speelde in Nederland drie seizoenen voor zowel PSV als Ajax. Bij de laatste club dacht ze afgelopen zomer afscheid te nemen van het profvoetbal, maar ze besloot even later alsnog terug te keren naar Standard Luik. Bij die club pakte ze tussen 2011 en 2015 ook al vier landstitels. Tussen 2015 en 2018 kwam ze uit voor Oranje, al had ze daar meestal een bijrol.