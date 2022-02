Aanhangers Derksen uiten bedreigingen: ‘Dit soort mongolen zijn zijn fans’

Maandag, 21 februari 2022 om 16:35 • Laatste update: 16:51

De mediarel tussen Loiza Lamers en de heren van VI Vandaag is tot een nieuw dieptepunt gekomen. Lamers ontving dreigementen naar aanleiding van de opmerkingen van René van der Gijp en Johan Derksen, zo meldt Kirsten Jan van Nieuwenhuijzen in de podcast Content Wars. "Ik heb begrepen dat fans van Johan Derksen - want dat soort mongolen heeft hij als fans - dit meisje bedreigen", aldus de podcastmaker.

Aanleiding voor de discussie was de oproep die Lamers onlangs deed aan Van der Gijp en Derksen om alsnog hun excuses aan te bieden voor hun 'transgendergrap' uit 2018. Van der Gijp verscheen destijds live op televisie verkleed als vrouw, in een ludiek bedoelde reactie op de Vlaamse verslaggeefster Bo Van Spilbeeck, die destijds veel in het nieuws was vanwege haar geslachtstransformatie. "Wat ik heel schokkend vond in die situatie toen: het hele weekend zijn er zoveel mensen gekwetst en verbolgen geweest", zei Lamers - zelf transgender - twee weken geleden in de podcast Content Wars.

Lamers kreeg een dag later een reactie van Van der Gijp en Derksen, maar zal op een ander antwoord hebben gehoopt. "Ze reageren op wat ze lezen op internet, terwijl ze het programma niet hebben gezien", zei Derksen, die net als Van der Gijp absoluut niet zijn excuses wilde aanbieden. "Die reacties worden steeds gekker. Die Loiza, of hoe ze ook mag heten, is iedere dag op tv, want ze is namelijk aandachtsziek. Ik weet nou wel wat die juffrouw ervan vindt, maar daar ben ik totaal niet in geïnteresseerd."

Van Nieuwenhuijzen vertelt in zijn podcast, dezelfde als waar Lamers onlangs haar oproep deed, over wat er nadien is gebeurd. "Ik vond het best wel erg wat er gebeurde met Loiza, die natuurlijk best kapot werd gemaakt bij VI en belachelijk werd gemaakt, terwijl ze het in ons programma eigenlijk opnam voor een kwetsbare groep: transgenders", aldus de podcastpresentator, die enorm baalt van de dreigementen die Lamers volgens hem ontving.

"Echt een dieptepunt. Ik vind het erg dat dat naar aanleiding van een gastbezoekje hier gebeurt. Dit soort fans gaan dan dit soort meisjes bedreigen, dat ik denk: wat een droevige Lil Kleine-gastjes zijn jullie. Ik vind sowieso dat Johan Derksen moet begrijpen dat wat hij zegt impact heeft. Zeker hoe hij vrouwen benadert." Ook het label 'aandachtsziek' dat Derksen op Lamers plakte, valt slecht. "Het is een gevalletje van hypocriet en mannetjes die aandachtsziek zijn, want ze zijn elke dag op tv. De pot verwijt de ketel."