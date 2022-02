PSV-iconen Van de Kerkhof kritisch: ‘Die moet American Football gaan spelen'

PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof zijn kritisch op Roger Schmidt. Het tweetal snapt weinig van de keuzes van de Duitse oefenmeester en bovendien heeft PSV volgens hen zowel een keepers- als een spitsenprobleem. “Eran Zahavi is op dit moment niet in vorm en die Carlos Vinícius moet American football gaan spelen”, stelt René van de Kerkhof.

Willy en René van de Kerkhof begrijpen niet waarom Schmidt er zaterdag in het Eredivisie-duel met sc Heerenveen (3-1 winst) voor koos om met Mario Götze als spits te beginnen. “Iedereen was verontwaardigd”, geeft Willy van de Kerkhof aan tegenover Omroep Brabant. “Ik snap het zelf ook niet. Je zag dat het in de tweede helft, toen Götze op het middenveld terechtkwam en er een echte spits voorin stond, veel beter liep. Toen liep PSV over Heerenveen heen. Het was een verdiende overwinning, maar de basisopstelling was weer zeer eigenaardig.”

René kan zich vinden in de kritische woorden van zijn broer en zag vergelijkingen met de Europa League-wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv (1-0 winst) van afgelopen donderdag. “Slappe hap, weer. Het was zo slecht…”, verzuchtte de voormalig profvoetballer. “Alleen het eerste doelpunt, van Noni Madueke, was fantastisch. Eran Zahavi is op dit moment niet in vorm en die Carlos Vinícius moet American football gaan spelen. Bij PSV komt hij echt niet tot zijn recht. En naast dit spitsenprobleem hebben we nog dat keepersprobleem”, doelt hij op Joël Drommel.

Drommel werd begin februari na mindere optredens door Schmidt gepasseerd voor het Eredivisie-duel met (1-2 verlies), maar zag hoe zijn vervanger Yvon Mvogo eveneens geen zekere indruk maakte. Schmidt greep om die reden opnieuw in en zette Drommel voor de bekerwedstrijd tegen NAC Breda (4-0 winst) terug onder de lat.