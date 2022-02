Agüero maakt mogelijk in andere functie alsnog opwachting op WK in Qatar

Maandag, 21 februari 2022 om 15:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:13

Sergio Agüero gaat eind dit jaar mogelijk in een andere rol alsnog zijn opwachting op het WK maken. De voormalig profvoetballer is met bondscoach Lionel Scaloni in gesprek om tijdens het eindtoernooi deel uit te maken van de technische staf van de nationale ploeg van Argentinië. Agüero zette in december vorig jaar nog noodgedwongen een punt achter zijn voetbalcarrière vanwege hartklachten.

Op een speciaal belegde persconferentie van Barcelona, kondigde Agüero eerder dit seizoen zijn afscheid als profvoetballer aan, waardoor er voor hem ook een streep leek te gaan door het WK in Qatar. “Ik wil naar het WK”, zegt Agüero nu echter bij Radio10. “Ik heb daarover een onderhoud gevoerd met Scaloni. Hij belde me ook al, enkele jongens uit de groep deden hetzelfde. We gaan deze week weer met elkaar in overleg en dan zullen we zien wat we kunnen doen. Het idee is dat ik deel zal uitmaken van de staf. Dan kan ik alsnog bij de spelers zijn en betrokken zijn bij de trainingen.

Argentinië plaatste zich in november voor het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni speelde destijds met 0-0 gelijk tegen Brazilië, wat genoeg was om zich in navolging van de Goddelijke Kanaries als tweede Zuid-Amerikaanse land te plaatsen voor het eindtoernooi in Qatar. In maart staan er nog kwalificatieduels tegen Venezuela (thuis) en Ecuador (uit) op het programma. Agüero was als speler driemaal actief op een WK. In 2010 bereikte hij met la Albiceleste de kwartfinale, in 2014 was hij verliezend finalist en in 2018 strandde Argentinië in de achtste finales.