Neymar open over toekomst en maakt voorkeur voor nieuw avontuur bekend

Maandag, 21 februari 2022 om 14:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:36

Neymar ziet zichzelf in de toekomst ooit nog eens in de Verenigde Staten spelen, zo maakt de aanvaller van Paris Saint-Germain bekend tijdens de podcast Fenômenos op Twitch. In een een dubbelinterview met zijn landgenoot Ronaldo geeft de dertigjare aanvaller bovendien te kennen dat het geen zekerheid is dat hij tijdens zijn voetbalcarrière zijn rentree in de Braziliaanse Serie A zal maken. “De ene dag wil ik het wel, maar de andere dag weer niet”, aldus Neymar.

Neymar beschikt bij PSG nog over een contract tot medio 2025, maar verwacht niet dat hij zijn voetbalcarrière bij de Franse grootmacht af gaat sluiten. De aanvaller laat weten een duidelijke voorkeur voor de Major League Soccer te hebben. “Ik weet het niet, ik heb mijn twijfels. Ik weet niet of ik weer in Brazilië zal spelen. De ene dag wil ik het wel, de andere dag weer niet”, vertelt Neymar. “Ik zou enorm graag ooit eens in de Verenigde Staten spelen, al is het maar voor één seizoen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Een van de redenen om in de MLS te willen spelen, is dat het seizoen kort is. Ik zou dan een maand of drie vakantie hebben. Op die manier zou ik nog een paar jaar door kunnen spelen”, geeft Neymar lachend aan. De aanvaller, die op zeventienjarige leeftijd zijn profdebuut maakte in het shirt van Santos, weet nog niet hoe lang hij nog zal spelen voordat hij met voetbalpensioen gaat. “Ik grap met mijn vrienden dat ik met pensioen ga als ik 32 jaar ben. Ik weet het eerlijk gezegd niet, ik zal spelen tot ik het mentaal niet meer kan opbrengen.”

“Als mijn geestelijke gezondheid in orde is en mijn lichaam ook…”, vervolgt Neymar. “Lichamelijk denk ik dat ik nog wel een paar jaar mee kan. Maar mijn geestelijke gezondheid is het allerbelangrijkste. Mijn contract met Paris Saint-Germain loopt nog tot mijn 34ste. Dus ik zal in ieder geval tot die tijd spelen.” Mocht Neymar in de toekomst daadwerkelijk de stap naar de MLS maken, zou hij in de voetsporen treden van zijn idool Pelé, die twee jaar voor de New York Cosmos speelde.