United-fans steken de draak met Leeds door subtiele Wikipedia-wijziging

Maandag, 21 februari 2022 om 13:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:29

Fans van Manchester United hebben op een subtiele manier de draak gestoken met Leeds United. rekenden zondag op Elland Road in een spectaculair en boeiend duel af met Leeds (2-4). De United-supporters strooiden vervolgens zout in de wonden van de lokale rivaal door de Wikipedia-pagina over het stadion van the Whites te veranderen in ‘Elanga Road’.

United koesterde zondag in het Premier League-duel met Leeds een comfortabele 0-2 voorsprong, die in twee knotsgekke minuten na rust als sneeuw voor de zon verdween. Fred en Anthony Elanga waren in de slotfase de helden van de bezoekers, die de felbegeerde vierde plaats in de Premier League hierdoor verstevigden.United-supporters hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de spot te drijven met de rivaal uit Leeds.

Someone has made some changes to Elland Road's Wikipedia page after Manchester United's 4-2 win at Leeds ?? pic.twitter.com/TfidDC6Gwm — GOAL (@goal) February 21, 2022

Zo veranderden de fans de naam van Elland Road al snel in ‘Elanga Road’ en wijzigden ze vervolgens ook de namen van alle tribunes in de vier doelpuntenmakers van United: Harry Maguire, Bruno Fernandes, Fred en Elanga. Voor de ploeg van manager Ralf Rangnick leverde de zege op Leeds in ieder geval belangrijke punten in de race om een Champions League-ticket op. Woensdag wacht United het eerste duel met Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League.