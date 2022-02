José Mourinho wacht mogelijke sanctie na vreemde Juventus-suggestie

Maandag, 21 februari 2022 om 12:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:47

José Mourinho hangt mogelijk een straf boven het hoofd. De trainer van AS Roma werd zaterdag vlak voor het eindsignaal bij de puntendeling met Hellas Verona weggestuurd vanwege controversiële gebaren. De Italiaanse krant la Stampa komt met nieuwe details naar buiten. “Juventus heeft jou gestuurd”, zou Mourinho tegen scheidsrechter Luca Pairetto hebben gezegd.

Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! ?? He's lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022

AS Roma keek zaterdag in eigen huis bij rust tegen een verrassende 0-2 achterstand aan. In het tweede bedrijf wisten de Romeinen tegen Hellas Verona dankzij treffers van Cristian Volpato Edoardo Bove toch nog hun rug te rechten, maar aan puntverlies kon men niet ontkomen. Mourinho trok bij de puntendeling de hoofdrol naar zich toe, toen hij in blessuretijd een telefoon-gebaar maakte na Pairetto en door de scheidsrechter naar de tribune gestuurd werd.

“Ze hebben jou bewust hierheen gestuurd, Juventus heeft jou gestuurd”, is wat Mourinho volgens la Pampa ook tegen de arbiter gezegd zou hebben. Daarmee refereerde hij aan de vermeende band van Pairetto met la Vecchia Signoria. Pairetto's broer, Alberto, is inmiddels al acht jaar werkzaam bij Juventus en hun vader Pierluigi is veroordeeld in het Calciopoli-schandaal, waarin Luciano Moggi, de voormalig algemeen directeur van Juventus, de spil bleek te zijn.

Volgens la Stampa wacht Mourinho mogelijk een schorsing van twee of drie wedstrijden. De 37-jarige Pairetto is een van de meest ervaren scheidsrechters in de Serie A. De arbiter heeft 92 wedstrijden in de hoogste divisie van Italië achter zijn naam staan en fluit sinds september ook Europese duels.