Oude bekende van PSV én Ajax fluit Champions League-duel met Benfica

Maandag, 21 februari 2022 om 11:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:00

De UEFA heeft Slavko Vincic aangesteld als scheidsrechter voor het Champions League-duel tussen Benfica en Ajax van woensdagavond. De arbiter was in augustus vorig jaar ook de scheidsrechter van dienst bij de play-offwedstrijd tussen PSV en Benfica. Doordat de Eindhovenaren in eigen huis niet verder kwamen dan een 0-0 gelijkspel liep de ploeg van trainer Roger Schmidt het miljardenbal mis.

De 42-jarige Sloveen zal in het Estádio da Luz in Lissabon zijn zeventiende Champions League-wedstrijd uit zijn carrière fluiten. Zeven keer eerder floot hij een Europees duel van een Nederlandse club. Eredivisie-teams kwamen in drie van deze wedstrijden tot een zege, drie keer werd er gelijkgespeeld en één keer verloren. AZ ging in 2015 tijdens de kwalificaties van de Europa League met 3-2 onderuit tegen de Astra Giurgiu.

Vincic floot eenmaal eerder een wedstrijd van Ajax. In de voorronde van de Champions League in 2019/2020 leidde de arbiter het duel met PAOK Saloniki (2-2).Het arbitrale team in het Estádio de Luz bestaat verder uit assistent-scheidsrechters Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, zo meldt de UEFA. Rade Obrenovic is de vierde official terwijl Marco Fritz fungeert als videoscheidsrechter. Het duel tussen Ajax en Benfica in de achtste finale van de Champions League vangt woensdag om 21:00 uur aan. De terugwedstrijd staat op 15 maart in de Johan Cruijff ArenA op het programma.