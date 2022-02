‘Stadion met 30.000 mensen moet gewilde Eran Zahavi over de streep trekken’

Maandag, 21 februari 2022 om 10:27 • Chris Meijer • Laatste update: 11:48

Eran Zahavi kan komende zomer kiezen voor een terugkeer naar Maccabi Tel Aviv. De 34-jarige spits is bij PSV in het bezit van een aflopend contract en de nodige clubs hebben belangstelling om hem over een halfjaar transfervrij in te lijven. Het Israëlische ONE suggereert dat de wedstrijd tussen Maccabi Tel Aviv en PSV van komende donderdag weleens een doorslaggevende rol kan spelen in de keuze van Zahavi.

Maccabi Tel Aviv en PSV maken donderdag in het Bloomfield Stadion uit wie van de twee er doorgaat naar de achtste finale van de Conference League. “Misschien dat dertigduizend mensen Zahavi kunnen overhalen om terug te keren”, schrijft ONE. Het medium schrijft op basis van bronnen dicht bij zowel Maccabi Tel Aviv als Zahavi dat er een kans is dat de zeventigvoudig Israëlisch international komende zomer terugkeert. Er is reeds actie ondernomen om een overstap van Zahavi naar Maccabi Tel Aviv mogelijk te maken.

Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat Zahavi komende zomer voor Maccabi Tel Aviv kiest, daar hij meerdere aanbiedingen tegemoet kan zien. Olympiacos was in januari nog concreet in de markt voor de spits, die echter besloot om zijn contract bij PSV uit te dienen. Zahavi is bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV. Nadat hij vorig seizoen 11 keer scoorde en 3 assists gaf in 25 Eredivisie-wedstrijden, staat zijn teller dit seizoen op 5 goals en 3 assists in 15 duels. In Europees verband staat de teller dit seizoen op 4 doelpunten, tegenover 6 treffers vorig seizoen.

Zahavi liet vorige week in aanloop naar de heenwedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv in de tussenronde van de Conference League optekenen dat hij ooit hoopt terug te keren bij de club waar hij tussen 2013 en 2016 122 keer scoorde in 157 duels. “Ze zullen bij Maccabi wel begrijpen dat ik als prof mijn werk moet doen, maar ik zal niet juichen als ik scoor. Daar ben ik de club te dankbaar voor. Die gaf me de gelegenheid uit te groeien tot een topspeler”, sprak Zahavi, die in het verleden verder uitkwam voor Hapoel Tel Aviv, Ramat haSharon, Palermo en Guangzhou R&F, tegenover De Telegraaf.