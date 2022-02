Danjuma zorgt met hattrick voor ‘heel mooie glimlach’ bij Abdelhak Nouri

Maandag, 21 februari 2022 om 09:36

De hattrick van Arnaut Danjuma in de wedstrijd tussen Granada en Villarreal (1-4) was extra bijzonder voor de familie Nouri. Mohammed Nouri vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij de aanvaller voor de wedstrijd vroeg om een doelpunt voor zijn broertje te maken. Danjuma tekende met 34 minuten op de klok voor zijn eerste treffer van de wedstrijd en vierde het doelpunt door met zijn vingers het rugnummer van Abdelhak Nouri te vormen.

Mo Nouri heeft vaak contact met Danjuma, ook afgelopen zaterdag kort voor de wedstrijd van Villarreal tegen Granada toen de aanvaller in de kleedkamer zat. “Ik heb hem toen gezegd dat ik met Appie zou gaan kijken en vroeg Arnaut er een voor hem te scoren...”, vertelt Mo Nouri. “Hij maakte het nog waar ook en bij zijn eerste goal stonden er 34 minuten op de klok... Ik geloofde het gewoon niet, zo toevallig en zo mooi.”

“Iedereen bij ons was echt blij voor Arnaut en het is echt mooi dat iemand dan zoiets doet. Dat doet me heel veel en geeft een trots gevoel”, vervolgt de oudere broer van Abdelhak Nouri. “Appie krijgt natuurlijk alles mee, ik hou hem ook echt van alles op de hoogte. Ik zei tegen hem: ’Arnaut heeft gescoord’. Toen verscheen er een heel mooie glimlach op z’n gezicht. Echt een grote lach. Hij was heel blij. Ik werd er emotioneel van, echt uit blijdschap. Ik was súperblij. En hij maakte er zelfs drie in totaal.”

“Hij vraagt via de app vaak hoe het gaat, met Appie en met de familie”, zegt Mo Nouri. Hij vertelt dat Danjuma de familie niet alleen steunt door dat te vragen, maar ook door overal bij te helpen en te vragen of hij iets kan doen. “Hij is op de hoogte van alles en andersom zijn wij dat ook. Hij is druk in het buitenland, maar als hij hier is, komt hij bij ons langs. Hij ís als familie. We zijn heel dankbaar naar hem toe.”