‘Domoor’ van Ajax aangepakt: ‘Hij is bezig de boel voor zichzelf te verzieken’

Maandag, 21 februari 2022 om 08:29 • Laatste update: 08:33

Ryan Gravenberch is bezig om ‘de boel grondig voor zichzelf te verzieken’, zo concludeert Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. Ajax en de negentienjarige middenvelder zijn het voorlopig niet eens geworden over een nieuw contract. Aangezien de huidige verbintenis van Gravenberch in de zomer van 2023 afloopt, zou hij aan zijn laatste maanden bij Ajax bezig kunnen zijn.

“Ik kan daar dus niet over uit. Je hebt nog maar net schaamhaar en je vindt dat je al bent uitgeleerd op de Ajax Universiteit. Een stuk of vijftig wedstrijden in Ajax 1 en het is tijd om in het buitenland te gaan oogsten. Meneer wil hogerop. In zijn geval naar Bayern München. Die schijnen tot dertig miljoen euro te willen gaan. Tja”, schrijft Borst. Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen week dat Bayern München Gravenberch ‘nadrukkelijk op de korrel heeft’.

“Het product van de jeugdopleiding heeft nog een dozijn redenen om bij Ajax te blijven. De voornaamste: hij is nog geen man. Laat staan een kerel”, benadrukt Borst. De columnist vindt dat het de begeleiders van Gravenberch - Mino Raiola en José Fortes Rodriguez - te verwijten valt dat hij zo snel mogelijk verkocht moet worden. “Je hoopt dan dat de papa en mama van Ryan genoeg invloed hebben op zoonlief. Kennelijk is dat niet zo. Zonde. Ajax wil ver gaan. Ryan kan een astronomisch salaris opstrijken als hij verlengt, maar er is besloten: Ryan Gravenberch, pas negentien jaar, gaat weg. Domoor.”

Borst haalt aan dat Gravenberch op dit moment als wisselspeler naar het buitenland zou vertrekken, daar hij zijn basisplaats de laatste weken is kwijtgeraakt. “Het allerstomste is: eind dit kalenderjaar is er een WK voetbal. Bij Ajax heeft Gravenberch zo weer een basisplaats. Die kans is in elk geval groter dan dat hij bij Bayern wekelijks speelt. Daar komt hij nog niet als een grote meneer binnen. Meer als een kind”, aldus Borst. “Ryan Gravenberch is bezig de boel grondig voor zichzelf te verzieken. Wie schudt deze inhalige snurker tijdig wakker?”