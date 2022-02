Van Hooijdonk kraakt uitspraak van Ten Hag: ‘Ik kan hier niet meer naar kijken’

Maandag, 21 februari 2022 om 07:45 • Laatste update: 07:57

Pierre van Hooijdonk is kritisch over de uitspraken van Erik ten Hag over Benfica. De trainer van Ajax sprak na afloop van het duel met Willem II (0-1 zege) over een kans van 50/50 om door te gaan in de Champions League. Van Hooijdonk signaleert in het programma Studio Voetbal van de NOS dat Europese tegenstanders ‘zoveel sterker gemaakt worden’ door trainers.

“Het is 50/50, Benfica is een buitengewoon goede ploeg met een buitengewoon goede aanval. We zullen een scherp plan moeten hebben en in de uitvoering moet het goed zijn”, zei Ten Hag in gesprek met de NOS. “Weet je? Ik kan hier niet meer naar kijken”, reageert Van Hooijdonk na het zien van het interview met Ten Hag. “Dat heeft niks met Ten Hag te maken, maar die interviews voor Europese wedstrijden. Die tegenstanders worden zoveel sterker gemaakt door de trainers. 50/50, het is helemaal geen 50/50. Eerder 80/20. We moeten niet de goden verzoeken, want dan krijg je dus zulke antwoorden.”

“Dat is alleen maar om nog meer een gevoel te creëren van hoe knap het zal zijn als Ajax de volgende ronde haalt. Zo van: kijk eens hoe knap het is dat wij door zijn. Ook als ze straks met veel goals verschil zullen winnen”, beaamt Ibrahim Afellay. Als het aan de analisten van Studio Voetbal ligt, brengt Ten Hag Ryan Gravenberch voor de heenwedstrijd van de achtste finale in de Champions League terug in zijn basiself ten koste van Davy Klaassen.

“Ik zou Berghuis op tien zetten en Gravenberch weer opstellen”, stelt Theo Janssen. “Het is niet dat Klaassen slecht speelt, hij is altijd onderweg en komt voor de goal, maar je mist bezetting op het middenveld. Bij Ajax wil iedereen naar voren, de backs zijn altijd onderweg. Door één of twee passes kun je levensgevaarlijk worden, omdat ze zoveel ruimte laten. Als je daar speelt met Álvarez, Gravenberch en Berghuis in een vrije rol, staat het wat beter.”

“Ik denk dat hij voor die optie gaat. Je zou ook nog voor Berghuis als linkermiddenvelder kunnen kiezen, omdat Benfica het beste lootjes is dat je kon trekken”, concludeert Van Hooijdonk. Afellay is het eens met zijn tafelgenoten: “Ik zou ook kiezen voor Gravenberch, dat is totaal geen discussiepunt.”