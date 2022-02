Ibrahim Afellay noemt opvolger voor Schmidt voor wie PSV ‘vol moet gaan’

Maandag, 21 februari 2022 om 07:20 • Chris Meijer

Als het aan Ibrahim Afellay ligt, gaat PSV vol voor Peter Bosz in de zoektocht naar een opvolger voor Roger Schmidt. Aan tafel in het programma Studio Voetbal van de NOS passeren ook de namen van Ronald Koeman, Henk Fraser en Wim Jonk de revue als geschikte kandidaat voor de Eindhovenaren. De analisten zijn minder te spreken over de eventuele aanstelling van Phillip Cocu.

“Als Ronald Koeman uitspreekt dat hij het niet wil doen, heb je het in ieder geval geprobeerd. Ik zou vol voor Peter Bosz gaan”, geeft Afellay te kennen. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt of PSV ook een poging moet ondernemen bij Kasper Hjulmand, bondscoach van Denemarken en in het verleden werkzaam als trainer bij FC Nordsjaelland, FSV Mainz 05 en Lyngby BK. “Dat is geen verkeerde, maar laten we voorlopig even geen buitenlandse trainer aanstellen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Theo Janssen is positief als de naam van Sparta Rotterdam-trainer Fraser wordt genoemd. “Ik vind Henk Fraser qua uitstraling wel een trainer die het goed zou kunnen. Ik denk dat hij het verdedigend ook wel goed zou kunnen neerzetten. Maar als je naar zijn resultaten in het afgelopen halfjaar kijkt bij Sparta, spreekt dat niet voor hem”, aldus Janssen. Ook de naam van Jonk, trainer van FC Volendam, wordt naar voren gebracht in het praatprogramma.

“Wim Jonk zou ik een goede optie vinden”, reageert Pierre van Hooijdonk. “Wat ik mis bij PSV, is een eigen identiteit. AZ, Feyenoord en Ajax hebben dat gekregen door de trainers die daar werkzaam zijn. Een duidelijke, herkenbare manier van spelen. Bij PSV weet ik dat nog steeds niet. Ja, alle ballen op Gakpo en Madueke. Wat ik gezien heb van Jonk bij FC Volendam, daar zit wel lijn en visie achter.”

Op dit moment wordt Cocu het meest concreet genoemd, daar hij de afgelopen tijd meer dan eens zijn gezicht liet zien bij wedstrijden van (Jong) PSV. “Je denkt wel: alle stoplichten staan op groen”, beaamt Arno Vermeulen. “Cocu werkte samen met Brands, Van Nistelrooij heeft laten weten dat hij niet wil. Dan zou je nog kunnen denken aan een combinatie waarmee Van Nistelrooij wordt klaargestoomd. Cocu wil natuurlijk graag, die heeft al even niets om handen. Ik zeg niet dat hij het wordt, maar er zijn wel signalen die het een makkelijke oplossing maken om het te doen.”

“Hij heeft in zijn eerste periode succes gehad, al was er ook kritiek op het spel. Daarna is hij in het buitenland een aantal keer met zijn neus tegen een deur aangelopen. Maar het zou voor PSV heel snel te regelen zijn, als ze ervan overtuigd zijn dat hij de juiste man is”, concludeert Vermeulen. Van Hooijdonk noemt Cocu een ‘veilige keuze’. “Voor de mensen die het voor het zeggen hebben, Brands heeft met hem gewerkt. Het was wel opvallend dat Chris van der Weerden en Twan Scheepers ook bij de wedstrijd tegen sc Heerenveen aanwezig waren. Zij waren de staf van Cocu bij Fenerbahçe en Derby County.”

“Ik vind hem niet de persoon die zoiets bewust doet, je moet er niet veel achter zoeken. Hij woont in de buurt, dus hij kan toch ook gewoon wedstrijdjes kijken omdat hij van voetbal houdt? Sterker nog, als hij serieus in beeld zou zijn, zou het niet slim zijn om dit te doen”, stelt Afellay, die met Cocu samenspeelde. Janssen denkt echter dat het niet volledig toevallig is dat Cocu de laatste tijd veelvuldig opduikt bij PSV.

“Je ziet hem daar wel heel vaak in korte tijd zitten. Dat zal hij niet zomaar doen”, denkt Janssen. “Ik zou hem daar niet neerzetten. Het is een makkelijke keuze. Hij heeft het wel goed gedaan qua resultaten, maar het spel was niet heel goed. Daar waren we allemaal kritisch over. Er moet een frisse wind komen, dus dan moet je een trainer met een andere manier van denken neerzetten. Ik zou niet voor Cocu kiezen.”