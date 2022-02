Thomas Letsch woedend na ‘stomme fout’ van Allard Lindhout: ‘Een schandaal’

Maandag, 21 februari 2022 om 06:54

Thomas Letsch is woedend over het besluit van Allard Lindhout om tijdens de slotfase van het duel tussen FC Utrecht en Vitesse (1-1) geen strafschop te geven. De leidsman werd door videoscheidsrechter Ingmar Oostrom naar de kant geroepen na een duel tussen Willem Janssen en Loïs Openda, waar de verdediger van FC Utrecht zijn tegenstander duidelijk leek vast te houden. Lindhout noemt het een ‘stomme fout’ dat hij geen strafschop gaf.

“Dat is een schandaal”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van een woedende Letsch over het moment in de 82ste minuut. “De VAR zegt: ’Ga kijken, het is een strafschop.’ Ik zie het beeld en hij trekt hem duidelijk naar beneden. De scheidsrechter gaat kijken en zegt: ’Geen penalty.’ Hoe bestaat het? Er is niemand, ook niet van FC Utrecht, die deze beelden ziet en zegt, dat het geen strafschop is. De VAR doet alles goed, maar de mijnheer de scheidsrechter heeft anders beslist.”

“Maar waarom hij dat heeft gedaan, weet er maar één. Ik moet het accepteren, maar ik kan het niet accepteren. Het was een duidelijke strafschop”, vervolgt de trainer van Vitesse. De Arnhemmers slaagden er met een man minder - Adrian Grbic kreeg een rode kaart na een elleboog aan het adres van Mike van der Hoorn - in de tweede minuut van de blessuretijd nog in om op gelijke hoogte te komen, door een doelpunt van Danilho Doekhi.

“Een stomme fout, dit was een strafschop”, zo geeft Lindhout toe voor de camera van ESPN. Tegenover Voetbal International verklaarde hij dat zijn eigen waarneming hem in de weg zat. “Je zit met een paar dingen in je hoofd. Je hebt je eigen waarneming op het veld. In mijn beleving hield Openda zelf ook vast, dat zit in je hoofd. Wat mij te veel heeft doen beïnvloeden is de manier van vallen van Openda. Maar als ik het in alle rust nog een keer bekijk, is het vasthouden van Janssen wel overduidelijk.”