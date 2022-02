Studio Voetbal laat pikante naam vallen als opvolger van Overmars

Maandag, 21 februari 2022 om 00:22 • Laatste update: 00:42

Bij Studio Voetbal zijn zondagavond enkele namen behandeld die mogelijk als opvolger kunnen dienen van Marc Overmars bij Ajax. Op de lijst stonden onder meer Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Henk van Stee en Maxwell. Ook de naam van Max Huiberts kwam voorbij. De huidige technisch directeur van AZ heeft volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf echter nooit onder stoelen of banken gestoken 'een godsgruwelijke hekel' te hebben aan Ajax.

"Ik zou geen verschrikkelijke haast maken, dit is wel een beslissing waar je even de tijd voor moet nemen", aldus Arno Vermeulen over de opvolging van Overmars. "Er is nu geen transferperiode en Gerry Hamstra loopt er die Marc Overmars assisteerde. Er moet wel wat gebeuren, maar Van der Sar en Ten Hag hebben zich daar ook mee bemoeid. Transfers doe je nooit alleen, daar waren zij ook bij betrokken. Het is een belangrijke functie, maar ik zou wel intern op een rij zetten welke kant ze op willen. En ik zou meteen aan Ten Hag vragen wat hij komende zomer gaat doen. Die zou ik absoluut eerst vragen."

In het programma komt onder meer de naam van Maxwell voorbij, die tussen 2001 en 2005 bij Ajax speelde. "Als we elke oud-speler directeur willen maken omdat hij oud-speler is geweest, is dat ook wat bizar", gaat Vermeulen verder. "Hij was assistent-technisch directeur bij Paris Saint-Germain. Het hulpje van. Hij zit nu weer in Brazilië omdat hij weer bij zijn familie wil zijn. Hij heeft wel een hele prettige persoonlijkheid, waar ze bij Ajax altijd heel gecharmeerd van waren." Presentator Sjoerd van Ramshorst haalt vervolgens aan dat Maxwell beschuldigd zou zijn van het mishandelen van zijn ex-vrouw. "Dat is alles bij elkaar helemaal geen logische optie", aldus Vermeulen.

Max Huiberts werkt momenteel als technisch directeur bij AZ.

Dan wordt ook de naam van Huiberts genoemd. "Max Huiberts beheerst het vak, dat heeft hij laten zien bij AZ met weinig middelen", aldus Vermeulen. "Hij heeft fantastisch werk geleverd, is een hele goede technisch directeur. Hij heeft wel een ander boekje en is van de Europa League, Conference League. Ajax is Champions League. Hij werkt met andere clubs samen. Als hij naar Manchester City, Real Madrid of Barcelona belt weten ze niet wie hij is. Dat is bij Overmars veel makkelijker."

"Ik denk dat je het te zwaar maakt nu", haakt Pierre van Hooijdonk in. "Van deze lijst kandidaten is Max Huiberts de beste kandidaat. Hij beheerst alles. Dat hij in een andere vijver vist, so what? Daar maak ik me niet zo druk om." Ajax-watcher Mike Verweij ziet een stap van Huiberts naar Ajax niet snel gebeuren. De journalist kreeg de discussie in het praatprogramma mee en weidde er een tweet aan. "In Studio Voetbal wordt Max Huiberts als kandidaat voor Ajax genoemd. De man die een godsgruwelijke hekel aan Ajax heeft en dat ook niet bepaald onder stoelen of banken heeft gestoken", aldus Verweij.

Huiberts zelf gaf vrijdag bij het programma De Aftrap van RTV NH aan niet bezig te zijn met Ajax. "Nee, want ik zou het persoonlijk ook niet prettig vinden als mensen die bij een werkgever zitten bezig zijn met andere gedachtes", aldus de technisch directeur van AZ. "Ik ben met mijn gedachten bij AZ. Op dit moment ben ik werknemer van AZ. Ik heb helemaal niet de behoefte om ergens anders aan te denken. Ik ben ook niet gebeld. Dat maakt het ook makkelijker. Bij AZ is er ook nog genoeg te winnen en te bereiken. Ik ben zeker nog niet klaar bij AZ."