Liverpool-speelster maakt tijdens jubileum drie eigen goals (!) in half uur tijd

Zondag, 20 februari 2022 om 23:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:52

Meikayla Moore heeft geen goede herinneringen overgehouden aan haar vijftigste interland in het shirt van Nieuw-Zeeland. De 25-jarige verdediger, die op clubniveau uitkomt voor Liverpool, maakte tegen de Verenigde Staten in de eerste helft binnen een half uur drie eigen doelpunten. De bezoekers gingen uiteindelijk met 5-0 onderuit.

Voor Nieuw-Zeeland stond er zondagavond in Los Angeles een wedstrijd tegen tegen Verenigde Staten voor de SheBelieves Cup, een jaarlijks toernooi met vier landenteams, op het programma. Binnen vijf minuten kwam de regerend wereldkampioen op voorsprong, nadat een voorzet vanaf de linkerflank van Sophia Smith door Moore achter haar eigen keepster schoot. Nog geen anderhalve minuut later was de verdediger opnieuw de grote schlemiel, toen ze een indraaiende bal van Sofia Christine Huerta tegen de touwen kopte.

De rampavond voor Moore was nog niet voorbij, want het meest knullige eigen doelpunt maakte ze in de 35ste minuut, waardoor de Verenigde Staten met een 3-0 voorsprong op rozen zaten. Ditmaal trok Margaret Williams-Purce de bal strak voor, waarna Moore het speeltuig hard binnenschoot met links. De centrale verdiger was trefzeker met rechts, links en het hoofd en was dus goed voor een merkwaardige prestatie: ‘een ‘perfecte hattrick’ in eigen doel.

Vijf minuten voor rust werd Moore met een wissel door bondscoach Jitka Klimková uit haar lijden verlost. De speelster was duidelijk ontdaan van haar eigen doelpunten. Ze verliet het veld in tranen en werd vervolgens getroost door haar ploeggenoten. Dankzij treffers van Ashley Hatch en Mallory Pugh liep de Verenigde Staten na rust uit naar een 5-0 overwinning.