Willem van Hanegem draait bij en ziet ‘gouden kans’ voor Ajax

Zondag, 20 februari 2022 om 23:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:19

Willem van Hanegem ziet het tweeluik van Ajax met Benfica in de Champions League met vertrouwen tegemoet, zo schrijft hij in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers gaan woensdag op bezoek in Lissabon en spelen drie weken later in de eigen Johan Cruijff ArenA. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinale van het miljardenbal. Van Hanegem had in eerste instantie weinig vertrouwen in een zege van Ajax, maar komt daar nu van terug.

"Een paar weken geleden nog maar dacht ik dat Ajax niet de juiste vorm had om Benfica eventjes opzij te zetten, maar daar denk ik inmiddels anders over", aldus Van Hanegem. "Dit is een gouden kans voor Ajax om echt ver te komen, want dit Benfica is de weg kwijt. In Tilburg viel voor Ajax alles net de goede kant op, maar de laatste weken spelen ze in Amsterdam gewoon goed. Natuurlijk hoop ik dat ze winnen, dat is goed voor het Nederlandse voetbal. Het levert Ajax ook heel veel geld op, al zullen er zaakwaarnemers zijn die denken: ‘mwoah, dat valt wel mee hoor’."

Van Hanegem doelt daarmee op de rechtszaak die deze week in Amsterdam diende tussen Stefan de Vrij en zijn voormalige management SEG. "Los van de vraag of er nou wel of geen handtekening was van De Vrij of dat SEG nou wel of niet wist of namens hem of Inter aan de onderhandelingen had deelgenomen: je moet het maar durven", stelt Van Hanegem. "Zoveel geld incasseren voor een klusje van niks en dat zelf voor de rechtbank ook nog eens normaal vinden. Oliemannetjes noemen ze zich. Wel dure oliemannetjes hè. Kijk, als ze Oekraïne en Rusland vandaag nog bij elkaar brengen, dan zijn ze dat. Maar een topverdediger bij Inter laten tekenen, dát kan ik ook."

Tot slot bedankt Van Hanegem iedereen voor de felicitaties. De Kromme is vandaag 78 jaar geworden. "Voordat ik het vergeet: er waren alweer zoveel mensen die mij feliciteerden met mijn 78ste verjaardag", aldus Van Hanegem. "Zoals iedereen wel weet, heb ik niet veel met verjaardagen. Maar als niemand iets laat horen is dat toch vervelend. Ik vond het wel geinig om van al die mensen te horen. Het waren er zoveel. Sjakie Swart was wederom één van de eersten. Net Willem II verslagen dus dik tevreden. En ook hij weet dat Ajax deze week gewoon gaat winnen van Benfica, toch Sjaak?"