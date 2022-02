Vitesse diep door het stof na wangedrag supporters: ‘Het is een dieptepunt’

Zondag, 20 februari 2022 om 22:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:31

Vitesse neemt nadrukkelijk afstand van het wangedrag van een deel van het uitpubliek tijdens het Eredivisie-duel van Vitesse op bezoek bij FC Utrecht (1-1). Scheidsrechter Allard Lindhout moest de wedstrijd in De Galgenwaard twee keer stilleggen, omdat er vanuit het uitvak met Vitesse-supporters vuurwerk op het veld werd gegooid en in de richting van het vak met FC Utrecht-fans. “,Ik bied, namens heel Vitesse, excuses aan voor het wangedrag van een deel van het uitpubliek”, zegt algemeen directeur Pascal van Wijk

De wedstrijd tussen Vitesse en FC Utrecht stond bol van de incidenten. Zo besloot scheidsrechter Lindhout de Arnhemmers na tussenkomst van de VAR in de slotfase geen strafschop te geven, nadat Loïs Openda in het zestienmetergbied aan zijn shirt werd getrokken door Willem Janssen. Daarnaast lieten de supporters van Vitesse zich van hun slechtste kant zien door zowel voor rust als in de tweede helft met vuurwerk te gooien, waardoor Lindhout genoodzaakt was om het spel stil te leggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In november vorig jaar gooiden aanhangers van FC Utrecht tijdens het onderlinge duel nog vuurwerk op het veld in De GelreDome. “Het lijkt te gaan om een vergeldingsactie”, zegt Vitesse-directeur Pascal van Wijk in het statement. “Maar het is ronduit onbegrijpelijk en absoluut niet goed te praten dat een deel van het vak zo over de schreef is gegaan, door vuurwerk te gooien richting het veld en het nabijgelegen vak.”

“Het is een dieptepunt, waarmee Vitesse en het voetbal sterk in diskrediet worden gebracht”, vervolgt van Wijk. “Het is het tegenovergestelde van waar wij als club – en een grote meerderheid van de supporters – voor staan. Mogen de stadions eindelijk weer vol, inclusief uitpubliek, en dan gebeurt dit… het is onacceptabel en schadelijk voor zowel de club als de supporters.”

Vitesse laat weten alles in het werk te stellen om de daders door middel van camerabeelden te identificeren en te straffen. “Ik bied, namens heel Vitesse, onze excuses aan voor het wangedrag van een deel van het uitpubliek. Uiteraard met name aan de mensen wiens veiligheid in het geding is gekomen”, aldus Van Wijk.

Thijs van Es, algemeen directeur van FC Utrecht ging direct na afloop van het duel voor de camera van ESPN ook in op de vuurwerkincidenten. “Het echt een verschrikking dat wanneer je weer een wedstrijd met publiek mag spelen, waar heel veel mensen zin in hebben, zo verkloot wordt door een stel ellendelingen”, zei Van Es. “Het is schandalig natuurlijk dat er vuurwerk wordt gegooid naar een hoek waar ook weer kinderen zitten. Het slaat helemaal nergens op.”