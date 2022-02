Perez lyrisch over Ajax-uitblinker: ‘Wat een kwaliteitsspeler, wat een vakman..’

Zondag, 20 februari 2022 om 21:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:39

Kenneth Perez heeft lovende woorden over voor Jurriën Timber. De twintigjarige verdediger van Ajax maakte een sterke indruk en was zaterdag In de 81ste minuut tegen Willem II verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd, waardoor de Amsterdammers drie belangrijke punten uit Tilburg meenamen. “Wat een kwaliteitsspeler, wat een vakman, een vakjongen is het zelfs”, zegt Perez.

“Als hij even in de problemen komt, blijft hij altijd rustig”, steekt Perez zondagavond van wal bij Dit was het Weekend. "Het Nederlands elftal heeft geweldige centrale verdedigers, maar ik vind het super moeilijk om te zeggen of hij beter is dan De Ligt of De Vrij. Zij spelen in topcompetities, hij niet. Hij speelt in de Champions League wel heel goed.”

Presentator Jan Joost van Gangelen stelt dat Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij meer pure verdedigers zijn, maar daar is Perez het niet mee eens. “Dat heeft hij ook”, zegt de analist. “Weet je hoe vaak hij één-tegen-één staat? Hij lost het op alsof het niets is. Ik ben voor drie centrale verdedigers (in het Nederlands elftal, red.), dan hoef je er maar één van de vier naast te zetten.”

Perez krijgt bijval van zijn collega-analist Marciano Vink. “Weet je wat het voordeel van het Nederlands elftal is? Zij hebben verdedigers die allemaal op topniveau presteren. Timber presteert ook op topniveau, in de Champions League. Al die spelers kunnen samen met elkaar spelen. Het maakt niet uit wie je opstelt in het Nederlands elftal. Het is allemaal even goed en dan staat Van Dijk er misschien boven.”

Pezez vindt dat Timber tegen Willem II niet alleen in positieve zin opviel door zijn winnende treffer, maar ook over de hele wedstrijd genomen een uitstekende indruk maakte. “Wat een kwaliteitsspeler, wat een vakman, een vakjongen is het zelfs. Hij kan één-op-één spelen, hij kan openingen verzorgen aan de bal. Het échte verdedigen wat De Ligt en De Vrij ook kunnen, dat kan hij ook. En hij heeft extra dat hij onwijs goed kan voetballen”, zo sluit de analist lyrisch af.