Xavi onder de indruk: ‘Er is geen beter talent ter wereld, hij is van topniveau’

Zondag, 20 februari 2022 om 21:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:48

Xavi is zeer te spreken over het resultaat en de effectiviteit van Barcelona in de wedstrijd tegen Valencia. De Catalaanse grootmacht zegevierde zondagmiddag met 1-4 dankzij treffers van Pierre-Emerick Aubameyang, Pedri en een schitterende goal van Frenkie de Jong. Barça is nu negen competitiewedstrijden op rij ongeslagen en staat net als Atlético Madrid op 42 punten. De ploeg van Xavi speelde wel een wedstrijd minder.

"Ik ben zeer tevreden en blij", gaf Xavi na afloop toe. "We waren niet zo briljant als in een paar minuten tegen Napoli, maar we waren heel effectief. We weten ook hoe we moeten lijden. We hebben geleden in de tweede helft, omdat we amper rust hadden. De eerste helft was erg goed, maar het was een moeilijke wedstrijd. Weer een uitwedstrijd die we met tevredenheid hebben afgesloten. We vertrekken met drie uitstekende punten, behaald in een lastige uitwedstrijd. De goals waren fantastisch."

Met name de tweede treffer van Barcelona was van grote schoonheid, toen Frenkie de Jong als eindstation gold van een schitterende aanval. "Het hangt allemaal samen met het vertrouwen, het geloof, de trainingen, de fitheid van de spelers...", gaat Xavi verder. "We zijn vandaag heel effectief geweest. Als we die effectiviteit tegen Napoli op de mat hadden gelegd hadden we een beter resultaat geboekt, daar ben ik van overtuigd. We zijn op de goede weg, dat bewijst deze zege. Ik denk dat we zelfs beter speelden dan tegen Napoli."

Golazooo ?? Pedri pegelt via Aubameyang raakt en lijkt de wedstrijd definitief in het slot te gooien ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaBarça #MOTD pic.twitter.com/lqjJTz1y9W — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 20, 2022

Xavi is onder meer lovend over de ontwikkeling van Pedri. De middenvelder kwam na een uur spelen binnen de lijnen voor Frenkie de Jong en zorgde met een schitterende afstandsknal voor het slotakkoord. "Er is geen groter talent op de wereld dan Pedri", aldus Xavi. "Hij zorgt voor rust in het spel, is tweebenig, het is allemaal spectaculair. Vergeet niet dat hij nog maar negentien jaar oud is. We moeten voorzichtig met hem omgaan. We hebben hem gevraagd of hij vaker wil schieten op doel. Hij kan dat als geen ander."

Ook Aubameyang kon rekenen op mooie woorden van zijn trainer. De spits zorgde halverwege de eerste helft voor de openingstreffer met een schitterende knal in de korte hoek. Op slag van rust tekende hij voor zijn tweede van de middag. Op aangeven van Gavi liep hij de bal van dichtbij binnen. "Hij maakt al zijn hele leven doelpunten", stelt Xavi. "Aubameyang is sterk met ruimte voor zich en verder is hij volwassen, intelligent, bescheiden en positief. Ik ben echt dolblij met hem. Zijn doelpunten zullen hem vertrouwen geven."