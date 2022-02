Joey Veerman niet blij met compliment: ‘Daar sta ik liever niet om bekend’

Zondag, 20 februari 2022 om 20:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:57

Joey Veerman kende zondag een uitstekende middag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De middenvelder van PSV, die het met de Eindhovenaren opnam tegen zijn voormalig werkgever, nam kort na rust de 3-1 voor zijn rekening en was daarmee verantwoordelijk voor de eindstand. Het betekende voor Veerman zijn eerste competitietreffer namens PSV. Tot zondag had hij alleen gescoord in de TOTO KNVB Beker tegen Telstar.

Veerman werd na afloop van het duel luidkeels toegezongen door de aanhang van PSV. "Je krijgt dan wel een lach op je gezicht als je dat voor het eerst hoort", vertelt hij na afloop bij ESPN. "Dit was de eerste keer dat ze dat zongen. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar het blijft natuurlijk gewoon mooi om te scoren." Veerman ging voorafgaand aan het duel bij zijn voormalig ploeggenoten langs voor een knuffel. "Het zijn allemaal vrienden van me. We hebben tweeënhalf jaar samen gespeeld. Dat is altijd heel leuk geweest. Dat contact is er nog steeds hoor, zeker."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV kende een moeizame eerste helft. Noni Madueke zette de ploeg van trainer Roger Schmidt op voorsprong, maar daarna volgden enkele gevaarlijke kansen van Heerenveen. Op slag van rust viel de gelijkmaker. "Dit hebben we tegen Maccabi Tel Aviv ook gehad, we kregen er moeilijk druk op", aldus Veerman. "Heerenveen speelde daar goed onderuit. Het was lekker dat wij het direct na rust beslisten. Ik moet eerlijk zeggen dat het wel heel lekker is dat je geen negentig minuten goed hoeft te spelen om een wedstrijd te winnen. Dat heb je in de subtop natuurlijk iets minder."

De middenvelder van PSV nam zelf de derde en laatste Eindhovense treffer voor zijn rekening. Hij veroverde zelf de bal bij Nicolas Madsen en werd enkele tellen later voor het doel gevonden door de ingevallen Ritsu Doan. Ook Carlos Vinícius toucheerde de bal nog licht. "We hebben het daar donderdag over gehad, Joey Veerman de balafpakker", stelt verslaggever Cristian Willaert. "Ik wil liever niet dat ik daar om bekend ga staan. Ik blijf liever beslissend met passes en doelpunten. Het is mooi meegenomen dat het er nu ook uitkomt."